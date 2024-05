Πρακτικά Fed: Ανησυχία για την έλλειψη προόδου στον πληθωρισμό

Ενώ ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει τον περασμένο χρόνο, τους τελευταίους μήνες υπήρξε έλλειψη περαιτέρω προόδου προς τον στόχο του 2% αναφέρουν τα πρακτικά.

Δεν είχαν την απαραίτητη βεβαιότητα για να προχωρήσουν στις μειώσεις των επιτοκίων τα μέλη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αναφέρουν χαρακτηριστικά τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της 30ης Απριλίου- 1ης Μαΐου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Σε αυτά αποτυπώθηκε, για μία ακόμη φορά, η ανησυχία τους για την πορεία του πληθωρισμού αλλά και το πότε θα ήταν η σωστή στιγμή για να χαλαρώσουν την νομισματική πολιτική τους.

Σε εκείνη τη συνεδρίαση, η επιτροπή χάραξης πολιτικής (FOMC) είχε διατηρήσει τα βασικά της επιτόκια αμετάβλητα για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, με το βραχυπρόθεσμου κόστους δανεισμού να παραμένει στο εύρος του 5,25% - 5,5%, όπως είχαν διαμορφωθεί από τον Ιούλιο του 2023. Στην ανακοίνωσή της η Fed είχε κάνει λόγο για «έλλειψη περαιτέρω προόδου» για την επαναφορά του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Όλοι οι δείκτες των εκθέσεων που είχαν προηγηθεί, έδειχναν ότι οι αυξήσεις των τιμών ήταν πολύ πιο μπροστά από αυτό το όριο, με τον πληθωρισμό να αποδεικνύεται πιο πεισματάρης από ό,τι περίμεναν οι αξιωματούχοι στην πορεία των πρώτων μηνών του 2024.

We have posted the minutes from the #FOMC meeting held April 30 - May 1, 2024: https://t.co/cenMn4Jxn0

— Federal Reserve (@federalreserve) May 22, 2024