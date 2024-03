Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων για το «κλείδωμα» της δημόσιας συμβολής. Η αναμενόμενη διαδικασία που «επισφραγίζει» το εγχείρημα της κατασκευής του νέου σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Βοτανικό. Το έργο, ο ανάδοχος, το Ταμείο Ανάκαμψης, η μητροπολιτικού χαρακτήρα παρέμβαση - ανάπλαση

Αποτελεί μια τυπική διαδικασία, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά δεν παύει να αποτελεί την «επισφράγιση» του «κλειδώματος» της χρηματοδότησης, σε σχετικό τομεακό πρόγραμμα, για την κατασκευή του νέο ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό που προωθείται στο πλαίσιο της μεγάλης μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικής παρέμβασης, την γνωστή «Διπλή Ανάπλαση Βοτανικού – Λ. Αλεξάνδρας».

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων και αυτή χτες με τη σειρά της ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, στην σχετική ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ», ποσού 115 εκατ. ευρώ, προκειμένου και επίσημα η πράξη να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κ.λπ.)» του ΤΠΑ/ΠΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το έργο κατασκευής έχει αναλάβει η κοινοπραξία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ». Το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι ένα σύγχρονο και λειτουργικό Στάδιο χωρητικότητας έως 40.000 θέσεων Διεθνών Προδιαγραφών κατηγορίας 4 Αστέρων κατά FIFA/UEFA.

Η χρηματοδότηση

Το έργο ύψους 123 εκατ. ευρώ (τα 3 εκατ. ευρώ προαίρεση) θα χρηματοδοτηθεί, ως γνωστόν, κατά βάση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (με προϋπολογισμό 115 εκατ. ευρώ). Επίσης, υπενθυμίζεται ότι «έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου και προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα, του έργου Sub2 που αφορά στην αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/ Ελαιώνα – Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή της διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή Ελαιώνα», εντάχτηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 5 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της οδού πρόσβασης (ανοιχτό τμήμα και cut & cover με όλο τον εξοπλισμό τους) καθώς και για τη δημιουργία ορισμένων προσβάσεων στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Περιγραφή του έργου

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό αυτό έγγραφο της επιτροπής, αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Το προς υλοποίηση έργο συνίσταται στην κατασκευή του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού. Το γήπεδο χωρητικότητας τουλάχιστον 38.500 θεατών και Κατηγορίας 4 (Category 4) κατά UEFA και συνολικής δόμησης περίπου 33.677,48 τ.μ., (σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη) κατασκευάζεται στην περιοχή Ανάπλασης ΙΙ (τομέας Ανάπλασης Α) του Π.Δ. του 2013 και συγκεκριμένα σε 178 περίπου στρέμματα του ενοποιημένου ΟΤ 45-46-50 και 45α, του Βοτανικού, όπου εκτός του γηπέδου με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευασθούν σε δεύτερη φάση τα υπόλοιπα προβλεπόμενα έργα (Ελεύθεροι χώροι πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού, λοιπές εγκαταστάσεις).

Ο τομέας Ανάπλασης Α’ σε μεγάλο τμήμα του διασπάται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ και τη σχεδιαζόμενη Λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ. Αξιοποιήσιμο τμήμα για τη χωροθέτηση του συμπλέγματος του ποδοσφαιρικού γηπέδου και των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και του Δήμου Αθηναίων είναι το δυτικό τμήμα, ενώ για τη χρήση του πάρκου και των χώρων αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και των υποστηρικτικών αυτών εγκαταστάσεων είναι το ανατολικό συμπεριλαμβανομένου και του ρέματος. Ειδικότερα η περιοχή κατασκευής τουγηπέδου οριοθετείται από τις οδούς Αγ. Άννης στα δυτικά και Αγ. Πολυκάρπου στα Βόρεια, στα Νοτιοανατολικά συνορεύει με το ρέμα Προφήτη Δανιήλ και Νότια από ανώνυμη οδό. Το σύνολο του έργου εντάσσεται στο ενιαίο ΟΤ 45- 46-50 που επεκτείνεται και ανατολικά του ρέματος.

Στο πλαίσιο κατασκευής του γηπέδου, κατασκευάζονται και υπόγειοι χώροι στάθμευσης 325 θέσεων, ενώ προβλέπονται χρήσεις όπως: -Κύριες αθλητικές δραστηριότητες και βοηθητικές αυτών συμπληρωματικές -Χώροι ιατρικής υποστήριξης και αποκατάσταση αθλητών -Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής -Χώροι εστίασης -Εμπορικές χρήσεις -Πολυλειτουργικοί χώροι άθλησης και υγιεινής -Αθλητικοί Ξενώνες και χώροι φιλοξενίας -Χώροι συνάθροισης κοινού -Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων -Χώροι εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η πρόσβαση

Για την πρόσβαση στους υπόγειους χώρους στάθμευσης του γηπέδου προβλέπεται η κατασκευή συνδετήριας οδού μεταξύ των οδών Αγ. Άννης και Λ. Προφ. Δανιήλ, στα δύο άκρα της οποίας διαμορφώνονται τρισκελείς ισόπεδοι κόμβοι, που εξυπηρετούν μόνο κινήσεις εισόδου από τους δύο άξονες προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του γηπέδου. Για το λόγο αυτόν η συνδετήρια οδός είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της μονοδρομημένη, με φορά από τα άκρα της προς τον σταθμό. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 396,00 μ. και αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3 μ. η κάθε μία, το δε συνολικό πλάτος της διατομής είναι 8 μ. Για συνολικό μήκος 230,55 μ. η οδός διέρχεται ως cut and cover με ελάχιστο ελεύθερο ύψος 4,7 μ. Η μέγιστη κατά μήκος κλίση είναι 2,49% ενώ η ελάχιστη (στην περιοχή του cut and cover) είναι 0,5 τοις χιλίοις. Στη περιοχή του cut and cover προβλέπονται τρείς είσοδοι - έξοδοι προς τις υπόγειες εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου και μία προς τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Το μεγαλύτερο τμήμα της παραπάνω οδού και πάντως το υπόγειο τμήμα του που κατασκευάζεται σανCut & Cover θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας θα υλοποιηθούν επίσης και ορισμένες προσβάσεις προς τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Επίσης προβλέπεται δικαίωμα Προαίρεσης υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής για την κατασκευή Πεζογέφυρας.

Το Πρόγραμμα Ανάπλασης

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται και υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα αφορά στην ανάπλαση α) του Ο.Τ. 22 επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας («Περιοχή Ανάπλασης Ι») και β) του ενοποιημένου Ο.Τ. 45−46−50 (Τομέας Ανάπλασης Α΄) και του Ο.Τ. 45α (Τομέας Ανάπλασης Β΄) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων («Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ»). Υλοποιείται με τη σύμπραξη και συμμετοχή των φορέων υλοποίησης αυτού και συνίσταται στην εισφορά εκτάσεων, στη χρηματοδότηση ή και κατασκευή των αναγκαίων έργων και υποδομών και στη διάθεση των υποστηρικτικών και συνοδών έργων για την αμοιβαία εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων, τόσο των ιδιωτικών όσο και των κοινωφελών. Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος είναι και ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος έχει και τη γενική ευθύνη και το συντονισμό του Προγράμματος.

Επιπροσθέτως, η εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης των χώρων και των δικτύων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου κ.λπ.) εντός των Περιοχών Ανάπλασης Ι και II (εσωτερικά δίκτυα υποδομής) γίνεται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη των φορέων υλοποίησης του Προγράμματος. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο επεδίωξε μια μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση με τη δημιουργία δύο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών σε δύο περιοχές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ως υποβαθμισμένες και χρήζουσες ποιοτικής αναβάθμισης.

Η απομάκρυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου από την περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου σήμερα είναι εγκατεστημένες και η μετατροπή της έκτασης σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής στοιχίζεται με τα οράματα του αρχικού Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, όπως είχε αποτυπωθεί ήδη στον ν. 1515/1985, και το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία «κυρίου δικτύου ροής πεζών» που ενώνει τον χώρο πρασίνου του Λυκαβηττού με την περιοχή των Τουρκοβουνίων και διέρχεται μεταξύ άλλων από τον χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τον οποίο καταλαμβάνουν σήμερα οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου.

Η μεταφορά των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων στην υποβαθμισμένη και προβληματική σήμερα περιοχή του Ελαιώνα/Βοτανικού, με ταυτόχρονη μετατροπή της τελευταίας από άναρχη ζώνη βιομηχανίαςβιοτεχνίας και χονδρεμπορίου σε ορθολογικώς πολεοδομούμενη περιοχή με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και κτίρια κεντρικών λειτουργιών, οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της υφιστάμενης πραγματικής καταστάσεως και στην πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής του Ελαιώνα, η οποία, παρά τις θεσμοθετημένες ήδη από το 1985 προβλέψεις, ουδέποτε μπόρεσε να υλοποιηθεί, αλλά και σε διεύρυνση των επιλογών αθλητισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και εργασίας προς όφελος υποβαθμισμένων περιοχών της πρωτεύουσας.

Μητροπολιτικού χαρακτήρα παρέμβαση

Το Πρόγραμμα θεωρείται από την Πολιτεία ως μητροπολιτικού χαρακτήρα. Επιπλέον, θεωρείται ως αναπτυξιακή παρέμβαση μεγάλης κλίμακας και πολλαπλασιαστικής αξίας για τις περιοχές υποδοχής του Προγράμματος και την Αττική εν γένει, με αθλητικές εγκαταστάσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα, όπως εν προκειμένω το προβλεπόμενο από το ισχύον καθεστώς γήπεδο ποδοσφαίρου, η χρηματοδότηση του οποίου, όπως και των λοιπών έργων υποδομής, έχουν όχι μόνο ανταποδοτικό χαρακτήρα υπό την έννοια της απόσβεσης εντός 10ετίας της δημόσιας επένδυσης, όσο και οικονομικό και ευρύτερα κοινωνικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται τα παρακάτω συνοδά έργα, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

· Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή Ελαιώνα: το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU, προϋπολογισμό 42.049.048 € και 13.860.000 € για απαλλοτριώσεις.

· Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα: προϋπολογισμού 33.700.495 € και 7.140.000€ για απαλλοτριώσεις.

· Τεχνική υποστήριξη: προϋπολογισμού 2.964.984 €.

Συνοψίζοντας, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ποσού 44.840.495 € έργων οδοποιίας, ποδηλατόδρομου και κατασκευής δικτύων όμβριων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα και ποσού 61.920.250 € έργων διαμόρφωσης πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται και τα ποσά των απαλλοτριώσεων/εξαγορών ακινήτων (20 εκατ. €).