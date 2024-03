Εύσημα CNN σε Ελλάδα: Από «ασθενής» της Ευρώπης, χώρα-πρότυπο για την ΕΕ

«Οι Έλληνες έβαλαν μυαλό, απέρριψαν τον λαϊκισμό και υιοθέτησαν λογικές οικονομικές πολιτικές» τονίζει ο Φαρίντ Ζακαρία.

Σε διθυραμβικά σχόλια για την Ελλάδα προχώρησε ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου CNN Φαρίντ Ζακαρία, υπογραμμίζοντας ότι «το κράτος που κάποτε ήταν ο "ασθενής" της Ευρώπης, θεραπεύτηκε», ενώ επεσήμανε ότι «η χώρα που κάποτε απειλούσε να βουλιάξει το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει γίνει τώρα το πρότυπο της επιτυχίας του. Οι Έλληνες έβαλαν μυαλό, απέρριψαν τον λαϊκισμό και υιοθέτησαν λογικές οικονομικές πολιτικές».

Ο αναλυτής ανέπτυξε στην εκπομπή του την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δηλώνοντας πως από «χαμένη υπόθεση», που αναζητούσε πακέτα διάσωσης από μια «εξοργισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», μετατράπηκε σε μια οικονομία που «αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αρκετά συναπτά έτη και θα το επαναλάβει το 2024».

Χαρακτήρισε, δε, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας «μια συμβολική νίκη για μια χώρα που χρεοκόπησε το 2015, αλλά και μια οικονομική νίκη, επειδή αυτό σημαίνει περισσότερες ξένες επενδύσεις». Ο δημοσιογράφος εστίασε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι από το 2019 που εξελέγη «μείωσε τους φόρους, εργάστηκε για τον εξορθολογισμό των κρατικών υπηρεσιών και προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά, βοηθώντας τη χώρα να επιτύχει αξιοσημείωτη ανάπτυξη και να αποπληρώσει δισεκατομμύρια χρέους νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

Αναφέρθηκε, επίσης, στο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του 2023, διευκρινίζοντας ότι «οι ψηφοφόροι τον αντάμειψαν αδρά, επανεκλέγοντάς τον πέρυσι με συντριπτική πλειοψηφία». Τέλος, ειδική μνεία έκανε και στη μεταρρύθμιση της ισότητας στο γάμο, δηλώνοντας ότι «τον περασμένο μήνα η Ελλάδα νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν η Ελλάδα απλώς να πλησιάζει τη Δύση, αλλά στο ανατολικό μισό της Ευρώπης, καθιστά τη χώρα ηγέτιδα. Κάνει επίσης την Ελλάδα το πρώτο ορθόδοξο χριστιανικό έθνος που κάνει αυτό το προοδευτικό βήμα».

Today’s last look: how Greece, a recent “sick man of Europe,” got cured pic.twitter.com/G8qOPxtVM1

— Fareed Zakaria (@FareedZakaria) March 3, 2024