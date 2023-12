Κάζιμιρ: Επιστημονική φαντασία η μείωση των επιτοκίων το α' τρίμηνο του 2024

«Φρένο» στα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων το πρώτο τρίμηνο του 2023 βάζει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πέτερ Κάζιμιρ.

«Συμφωνώ με την Ιζαμπέλ Σνάμπελ ότι «τα στοιχεία για τον πληθωρισμό υποστηρίζουν την ιδέα ότι δεν θα χρειαστεί πρόσθετη σύσφιξη». Ωστόσο, το να περιμένει κανείς μια μείωση στο Q1/24 είναι επιστημονική φαντασία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

I agree with @Isabel_Schnabel that #incoming inflation data support the idea that additional tightening won’t be needed. However, expecting a cut in Q1/24 is science fiction. #ECB #eurozone https://t.co/8K7JVS8J5a

