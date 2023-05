«Καμπανάκι» οικονομολόγου για Fed: Θα αψηφήσει την αγορά και θα αυξήσει τα επιτόκια

Η αγορά δίνει περίπου 60% πιθανότητες η Fed να σταματήσει τον τρέχοντα κύκλο νομισματικής σύσφιξης στη συνεδρίαση του Ιουνίου όμως ο Αντονούτσι διαφωνεί.

Η Fed ενδέχεται να αψηφήσει τις προσδοκίες της αγοράς αυξάνοντας επιθετικά τα επιτόκια και πάλι αργότερα φέτος, εάν ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακωθεί και οι θέσεις εργασίας παραμείνουν αμείωτες, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Αντονούτσι, επικεφαλής οικονομολόγο της Quintet Private Bank.

Η αγορά δίνει περίπου 60% πιθανότητες η Fed να σταματήσει τον τρέχοντα κύκλο νομισματικής σύσφιξης στη συνεδρίαση του Ιουνίου, καθώς και ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 4,9% τον Απρίλιο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, αλλά παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.

Μιλώντας στο «Squawk Box Europe» του CNBC την Παρασκευή, ο Αντονούτσι διαφώνησε με τις εκτιμήσεις τις αγοράς για τις μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος. «Πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλό επίπεδο, η αγορά εργασίας είναι "καυτή" και έτσι οι επενδυτές θα απογοητευτούν εάν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια» επεσήμανε. Δεδομένης της ισχύος της αγοράς εργασίας, ο Αντονούτσι σημείωσε ότι η μείωση των επιτοκίων «φαίνεται απίθανο σενάριο και είναι μόνο το πρώτο ζήτημα».

«Το δεύτερο είναι ότι εάν η αγορά εργασίας διατηρηθεί ισχυρή, εάν η οικονομική δραστηριότητα δεν επιβραδυνθεί τελικά σε σημείο που να υπάρξει ένα περιβάλλον ύφεσης και αποπληθωρισμού, η Fed μπορεί να χρειαστεί να σφίξει την νομισματική της πολιτική πιο επιθετικά και τότε μια ισχυρή ύφεση θα προκαλέσει αναστάτωση. Η Fed μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσει πιο επιθετικά εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει» διεμήνυσε.

«Ο Τζερόμ Πάουελ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το "stop and go" στη δεκαετία του 1970 που συνέβαλε στο στασιμοπληθωριστικό υπόστρωμα της οικονομίας που απαιτούσε μια επιθετική νομισματική πολιτική για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών», δήλωσε ο Κουίνσι Κρόσμπι, της LPL Financial.