Μάικλ Μπέρι: Έκανα λάθος με το «sell» - Συγχαρητήρια στους dip buyers που δεν με άκουσαν

Με μια «λιτή κι απέριττη» δήλωση του στο Twitter, ο διάσημος shortάκιας Michael Burry, παραδέχεται –επιτέλους- ότι έσφαλλε.

Ο γνωστός από την ταινία The Big Short, στην οποία τον υποδύεται ο Christian Bailey, και η οποία αναπαριστά την επιτυχημένη πρόβλεψη του για την στεγαστική κατάρρευση του 2008, δεν έχει συνηθίσει τους ακολούθους του σε τέτοιες παραδοχές καθώς είναι γνωστός για την επιχειρηματολόγηση του υπέρ των πιο δυσοίωνων οπτικών του για την οικονομία, όπως τον Ιανουάριο όπου προέβλεψε περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού λέγοντας πως οι ΗΠΑ είναι ήδη σε ύφεση.

I was wrong to say sell.

Ο ιδρυτής της Scion Asset Management θέλησε να κατευθύνει τους επενδυτές να «πουλήσουν», λίγο πριν από την συνάντηση νομισματικής πολιτικής της Fed της 1ης Φεβρουαρίου. Σήμερα, ωστόσο, επανήλθε λέγοντας στους ακολούθους του πως η συμβουλή του ήταν λάθος, ενώ παράλληλα έδωσε συγχαρητήρια στους dip buyers (σ.σ.: σε όσους σπεύδουν να αγοράσουν μετοχές όταν αυτές πέφτουν στα «χαμηλά») καθώς ώθησαν την αγορά υψηλότερα από το αναμενόμενο.

Going back to the 1920s, there has been no BTFD generation like you. Congratulations. pic.twitter.com/iAGN0CqmjD

— Cassandra B.C. (@michaeljburry) March 30, 2023