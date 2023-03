Γερμανία: Ύφεση και το α' τρίμηνο του 2023 βλέπει η Bundesbank για την «ατμομηχανή» της Ευρώπης

German economy heading for contraction in Q1, Bundesbank says

Σε ύφεση οδεύει η γερμανική οικονομία και το πρώτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Bundesbank.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης υποχώρησε κατά 0,4% το τελευταίο τρίμηνο του 2022, με τον υψηλό πληθωρισμό να επιβαρύνει την κατανάλωση.

«Η οικονομική δραστηριότητα της Γερμανίας πιθανόν θα υποχωρήσει εκ νέου το τρέχον τρίμηνο» προειδοποίησε η γερμανική κεντρική τράπεζα.

Εντούτοις, όπως σημειώνεται, η πτώση αναμένεται να είναι μικρότερη από εκείνη του δ' τριμήνου του 2022.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Bundesbank, η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, με την κεντρική τράπεζα της Γερμανίας να αναμένει νέες θετικές εξελίξεις στην απασχόληση.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, αν και τα επίπεδά του αναμένεται να υποχωρήσουν τον Μάρτιο, «το δομικό ποσοστό αποδεικνύεται εξαιρετικά επίμονο», όπως τόνισε η Bundesbank.