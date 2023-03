ΗΠΑ: Κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών κατηγορεί τον Πάουελ για την κατάρρευση της SVB

Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν τόνισε πως ο Πάουελ δεν πρέπει να συμμετέχει στις έρευνες της Fed για τα αίτια που οδήγησαν στα «κανόνια» των τραπεζών.

Το σημαντικό στέλεχος των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κατηγόρησε τον διοικητή της ομοσπονδιακής τράπεζας της χώρας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, για τις πρόσφατες αναταραχές στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις χρεοκοπίες των Silicon Valley Bank και της Signature Bank.

Σε δηλώσεις της με ανάρτηση στο Twitter, η Γουόερν είπε πως οι κινήσεις του Πάουελ «συνεντέλεσαν απευθείας» για τις καταρρεύσεις των τραπεζών.

Παράλληλα, το στέλεχος του κόμματος του προέδρου Τζο Μπάιντεν τόνισε πως ο Πάουελ δεν πρέπει να συμμετέχει στις έρευνες της Fed για τα αίτια που οδήγησαν στα «κανόνια» των τραπεζών.

Fed Chair Powell’s actions directly contributed to these bank failures. For the Fed’s inquiry to have credibility, Powell must recuse himself from this internal review. It’s appropriate for Vice Chair for Supervision Barr to have the independence necessary to do his job.

— Elizabeth Warren (@SenWarren) March 14, 2023