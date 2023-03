Wall Street: Οι μικρές τράπεζες ανακάμπτουν, μετά από τον «πανικό» που προκάλεσαν SVB και Signature

Ο δείκτης S&P 1500 για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ έχει υποχωρήσει 20% στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις της Wall Street

Με άνοδο κινούνται οι μετοχές των μικρομεσαίων τραπεζών στις ΗΠΑ πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης στην Wall Street για την Τρίτη, στον απόηχο των μεγάλων απωλειών που σημείωσαν την Παρασκευή και τη Δευτέρα μετά από τις καταρρεύσεις των Silicon Valley Bank και Signature Bank, γεγονός που έχει αυξήσει τις ανησυχίες για ντόμινο χρεοκοπιών στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η μετοχή της First Republic Bank έφτασε να κερδίζει άνω του 20%, αφού τη Δευτέρα έκλεισε τη συνεδρίαση στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η Moody's ανέφερε πως εξετάζει το ενδεχόμενο υποβάθμισης του αξιόχρεου της τράπεζας.

Οι μετοχές των Western Alliance Bancorp, Citizens Financial Group, KeyCorp , Comerica Inc, Fifth Third Bancorp, Truist Financial Corp και Zions Bancorp παρουσιάζουν άνοδο από 10% και 30% πριν από το άνοιγμα του αμερικανικού χρηματιστηρίου, μετέδωσε το Reuters.

Σημειώνεται πως ο δείκτης S&P 1500 για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ έχει υποχωρήσει 20% στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις της Wall Street.