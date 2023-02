Eurostat: Τελευταία η Ελλάδα στις χώρες της ΕΕ για τις δαπάνες σε αλκοολούχα ποτά

Για το 2021 τα νοικοκυριά της ΕΕ δαπάνησαν 128 δισ. ευρώ (ίσο με το 0,9% του ΑΕΠ της Ένωσης) για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Η Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της λίστας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δαπάνες σχετικά με την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά το 2021.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Eurostat, για το 2021 τα νοικοκυριά της ΕΕ δαπάνησαν 128 δισ. ευρώ (ίσο με το 0,9% του ΑΕΠ της Ένωσης) για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στην Λετονία (5% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών), στην Εσθονία (4,7%), στην Πολωνία (3,7%) και σε Λιθουανία και Τσεχία (3,36%).

Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό δαπανών για αλκοολούχα ποτά καταγράφηκε στην Ελλάδα και την Ιταλία (1%), στην Ολλανδία (1,3%) και στην Ολλανδία (1,4%).

💰🍺In 2021, households in the EU spent €128 billion on alcoholic beverages, 1.8% of their total consumption expenditure.

Highest shares in:

🇱🇻Latvia (5.0%)

🇪🇪Estonia (4.7%)

Lowest in:

🇬🇷Greece and 🇮🇹Italy (both 1.0%)

🇳🇱The Netherlands (1.3%)

👉https://t.co/LpYph9FTFz

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 1, 2023