Economist: Η Ελλάδα πρώτη ανάμεσα σε 34 χώρες με βάση 5 βασικούς οικονομικούς δείκτες

Η ανάρτηση του δημοφιλούς εντύπου, επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «για πρώτη φορά το οικονομικό party πραγματοποιείται στην Μεσόγειο και στην κορυφή της λίστας μας είναι η Ελλάδα».

Στην κορυφή λίστας του Economist, ανάμεσα σε 34 εύρωστα κράτη, βρίσκεται η Ελλάδα με βάση πέντε βασικούς οικονομικούς δείκτες, ενώ εντυπωσιακή είναι η κατάταξη της αναφορικά με την ταχύτητα μείωσης του δημοσίου χρέους της, ξεπερνώντας οικονομίες-«μεγαθήρια» εντός και εκτός Ευρώπης.

Το γεγονός αναδημοσιεύει και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού επί οικονομικών ζητημάτων Αλέξης Πατέλης.

“For the first time in a while, the economic party is happening in the Mediterranean. Top of our list is Greece.”

