Πληρωμές φόρων και με κάρτες εξωτερικού θα δέχεται η Εφορία

Tα 265 POS της ΑΑΔΕ θα δέχονται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από ξένες τράπεζες. Πάνω από 100.000 φορο-συναλλαγές πραγματοποιούν ετησίως αλλοδαποί που καταβάλουν φόρους στην Ελλάδα.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το σχέδιο της ΑΑΔΕ για την πληρωμή φόρων, τελών, e-παράβολων με κάρτες του εξωτερικού. Ήδη τρέχει ο διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της ΑΑΔΕ και των e-POS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία για την υποβολή προσφορών έως τις 5 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023 και θα διευκολύνει χιλιάδες πολίτες καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία κάθε χρόνο οι αλλοδαποί που καταβάλουν φόρους στην Ελλάδα πραγματοποιούν συνολικά περισσότερες από 100.000 συναλλαγές με την Εφορία. Η πληρωμή των φόρων με κάρτες του εξωτερικού θα λύσει τα χέρια και στους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό και θέλουν να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες στη χώρα μας όπως για παράδειγμα να πληρώσουν το φόρο για ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που κληρονομούν στην Ελλάδα.

Αντικείμενο του έργου του διαγωνισμού, είναι η σύναψη σύμβασης μεταξύ της ΑΑΔΕ και νομίμως αδειοδοτημένου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της Α.Α.Δ.Ε., συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών κάρτας VISA, Mastercard και China Union Pay. Προαιρετικά θα εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών DINNERS και AMERICAN EXPRESS. Ανά Σήμα Διεθνούς Οργανισμού Συστήματος Καρτών Πληρωμών, περιλαμβάνονται όλοι οι επιμέρους τύποι καρτών (debit, credit, prepaid, virtual, business/corporate, κ.λπ.

Οι προσφορές θα ανοίξουν στις 13 Ιανουαρίου 2023 ενώ το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 1,25 εκατ. ευρώ και η χρονική διάρκειά της ορίζεται σε 1 έτος.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση των υπαρχόντων συστημάτων POS και E-POS, τυχόν εργασίες παραμετροποίησης των συστημάτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει τη δημιουργία νέων συστημάτων POS και e-POS, τυχόν εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και διασύνδεσης των συστημάτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σήμερα, η ΑΑΔΕ και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη «ΔΙΑΣ» αποδέχονται συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τόσο με φυσική (Card Present) όσο και χωρίς φυσική παρουσία της κάρτας (e-POS – Card not Present). Η ΑΑΔΕ διαθέτει ήδη δίκτυο 265 εγκατεστημένων τερματικών σημείων πώλησης (Electronic funds transfer at point of sale, EFT/POS) με πιστοποίηση ασφάλειας PCI-PTS (desk/3200, PCI PTS v4) και το κόστος τυχόν πρόσθετων αναβαθμίσεων – πιστοποιήσεων στο υφιστάμενο δίκτυο για την αποδοχή καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, θα βαρύνει τον ίδιο τον ανάδοχο. Το δίκτυο αυτό ενδέχεται να τροποποιηθεί με την κατάργηση ή την προσθήκη νέων σταθερών τερματικών ή μετακινούμενων σημείων με τη χρήση φορητών συσκευών.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να μπορεί να διασυνδεθεί με τη ΔΙΑΣ και το σύστημα DIAS-POS και DIAS e-POS ώστε να δύναται να αποδεχθεί συναλλαγές με κάρτες πληρωμής έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών και να είναι μέλος του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ και να υλοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται από τη ΔΙΑΣ για τη μεταξύ τους διασύνδεση, δηλαδή ΔΙΑΣ με Πάροχο (Acquirer) Υπηρεσιών Πληρωμών.