O Έλον Μασκ λέει ότι η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια αμέσως

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο κάνει δημόσια λόγο για ύφεση.

Μήνυμα για την άμεση μείωση των βασικών επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ώστε να αποφευχθεί μια ύφεση στην αμερικανική οικονομία έστειλε ο Έλον Μασκ, επικεφαλής των Twitter, Tesla και SpaceX.

Σε ανάρτηση του στο Twitter και αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ύφεσης στις ΗΠΑ, ο Μασκ ανέφερε πως «η Fed χρειάζεται να μειώσει τα επιτόκια άμεσα», με τον ίδιο να υποστηρίζει πως με την τρέχουσα πολιτική που ακολουθούν οι ιθύνοντες της τράπεζας «ενισχύουν την πιθανότητα για μια έντονη ύφεση».

Trend is concerning. Fed needs to cut interest rates immediately. They are massively amplifying the probability of a severe recession.

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022