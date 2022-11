Έκτακτη παρέμβαση ΕΚΤ για να μη ξεμείνουν από «ρευστό» οι Κεντρικές Τράπεζες στο τέλος του χρόνου...

Η έκτακτη παρέμβαση της ΕΚΤ για την διασφάλιση ρευστότητας, επιβεβαιώνει την ανησυχία που διαπερνά το τελευταίο Δελτίο της, για την οικονομία, τον πληθωρισμό και τα τραπεζικά «δάνεια».

Αναμφίβολα η κυκλοφορία του τελευταίου Δελτίου της ΕΚΤ ξεκαθαρίζει αρκετά πράγματα στον ορίζοντα για την ευρω-οικονομία και τον πληθωρισμό, αλλά την προσοχή κλέβει η «είδηση» από το twitter της Ισαμπέλ Σνάμπελ, την ίδια μέρα. Σύμφωνα με το τελευταίο «τιτίβισμα» του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΔΣ της ΕΚΤ: «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το όριο δανεισμού τίτλων έναντι εξασφαλίσεων σε μετρητά, στις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ από 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε 250 δισ. ευρώ. Η κίνηση του Διοικητικού Συμβουλίου αποσκοπεί στη χαλάρωση της σύσφιξης της αγοράς, η οποία τείνει να επιδεινωθεί προς το τέλος του έτους...».

For @ecb watchers: The Governing Council raised as of today the limit for the Eurosystem’s securities lending against cash collateral from €150 bn to €250 bn. This is a precautionary measure to ease collateral scarcity and support market functioning around the year-end. 1/2 pic.twitter.com/BmhpH9h4a3

