Πατέλης: Άλμα 16 θέσεων της Ελλάδας στο επιχειρηματικό περιβάλλον του δείκτη EIU

Τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσίασε η Ελλάδα, τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τον δείκτη του Economist Intelligence Unit.

Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις καταγράφηκαν στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα της Ελλάδας, του Κατάρ, των ΗΠΑ και των ΗΑΕ, ενώ αντίθετα η μεγαλύτερη επιδείνωση σημειώνεται στη Λατινική Αμερική, την περιοχή με τη χαμηλότερη κατάταξη, καθώς και στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η κατάταξη της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 16 θέσεις. Αυτή η σημαντική βελτίωση αντανακλά την κακή αφετηρία της, δεδομένης της καθυστερημένης ανάκαμψης από την κρίση του δημόσιου χρέους που ξεκίνησε το 2009, αλλά και του αντίκτυπου μιας κυβέρνησης υπέρ των επιχειρήσεων που έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, μείωσε τους φόρους και αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στη χώρα.

Biggest winners: Compared with Q4 2019, Greece’s ranking increased by 16 places. This significant improvement reflects its poor starting point, but also the impact of a pro-business majority government that has undertaken reforms, cut taxes and restored confidence in the country.

