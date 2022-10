Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για τη μείωση των τιμών της ενέργειας

«Υπήρχε ισχυρή βούληση» για την επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε συμφωνία για τη λήψη μέτρων, προκειμένου να «συγκρατηθούν οι τιμές της ενέργειας», κατέληξαν οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για την ενέργεια. Επικράτησε η ενότητα και η αλληλεγγύη. Συμφωνήθηκε να εργαστούμε για μέτρα περιορισμού των τιμών της ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις», σημείωσε.

Agreed to work on measures to contain energy prices for households and businesses.

#EUCO has reached an agreement on energy.

Τόνισε ότι «πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, δύσκολο ζήτημα, περίπλοκο ζήτημα. Είμαστε όλοι ξεκάθαροι, αυτό που αποφασίσαμε είναι το πολύ ισχυρό πλαίσιο που θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο για να επιτύχουμε τον στόχο για τον οποίο είμαστε αποφασισμένοι». «Γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε συμφωνία μόλις σε μερικές ώρες κατά την γνώμη μου είναι πολύ ισχυρή ένδειξη ενωμένης προσέγγισης και αποφασιστικότητας να ενεργήσουμε μαζί, με ευρωπαϊκό τρόπο» πρόσθεσε.

There is a strong and unanimous commitment to act together, as Europeans, to reach three goals: ▪️lower prices ▪️guarantee the security of supply and ▪️continue to work to reduce demand. #EUCO pic.twitter.com/A2KBHJ72FL

We have a deal on #energy .

I welcome the results of today’s EUCO and the endorsement we received from leaders.

They gave strategic guidance on the energy package - from joint purchasing to investments ↓ https://t.co/wZpULwR4AU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2022