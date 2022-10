ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν ζητά αύξηση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου για να μειωθούν οι τιμές της βενζίνης

Έκκληση προς τις αμερικανικές εταιρείες να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, επιθυμόντας τη μείωση των τιμών των καυσίμων και ειδικότερα της βενζίνης.

Έκκληση προς τις αμερικανικές εταιρείες να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, επιθυμώντας τη μείωση των τιμών των καυσίμων και ειδικότερα της βενζίνης.

Οι ΗΠΑ «πρέπει να αυξήσουν με λογικό τρόπο την παραγωγή πετρελαίου», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Προηγουμένως, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αντλούν από τα στρατηγικά αποθέματά τους για να σταθεροποιήσουν τις τιμές.

Αυτή η αύξηση της εσωτερικής παραγωγής ωστόσο θα πρέπει να γίνει «χωρίς να καθυστερήσει τη μετάβασή μας προς την καθαρή ενέργεια», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

I'm doing everything I can to blunt Putin's price hike at the pump. And we're seeing results.

Gas prices fell at a record rate this summer – and continued falling 15 of the last 18 weeks. In fact, every month, the typical two-driver family saves $120 compared to peak prices.

— President Biden (@POTUS) October 19, 2022