ΗΠΑ: Επιπλέον 10 - 15 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα στην αγορά

Η κυβέρνηση Μπάιντεν συζητά τα σχέδιά της με εταιρείες του τομέα της ενέργειας, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Επιπλέον 10 έως 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ ετοιμάζεται να διαθέσει στην αγορά η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, επιδιώκοντας να αποτρέψει την περαιτέρω αύξηση των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια, ανέφερε μέσω Twitter η Τζένιφερ Τζέικομπς, ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Ο Λευκός Οίκος σκοπεύει ταυτόχρονα να αναπληρώσει τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα, συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Separately, Biden admin still weighing limits on exports of fuel to keep more gasoline and diesel inside US, sources say. Although no timeline has been set yet for a decision on that potentially more dramatic step, it likely won’t happen before midterms.https://t.co/sYbE3dFdFI

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) October 18, 2022