Η Τρας μιλά για «νέα πορεία ανάπτυξης» και «ανάγκη σταθερότητας»

Η κυβέρνηση, στην επιδίωξή της για ανάπτυξη, «το παρατράβηξε και κινήθηκε με υπερβολική σπουδή», ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Λιζ Τρας δηλώνει ότι η κυβέρνηση χαράσσει νέα πορεία για οικονομική ανάπτυξη και τονίζει την ανάγκη για σταθερότητα, λίγο μετά τις ανακοινώσεις του νέου Βρετανού ΥΠΟΙΚ που «ξήλωσε» σχεδόν όλον τον μίνι προϋπολογισμό.

«Ο βρετανός λαός δικαίως επιθυμεί σταθερότητα και αυτός είναι ο λόγος που αντιμετωπίζουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε μπροστά μας σε επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες», επεσήμανε η Λιζ Τρας με ανάρτησή της στο Twitter.

«Αναλάβαμε δράση για να χαράξουμε μια νέα πορεία ανάπτυξης που υποστηρίζει και προσφέρει στους ανθρώπους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε στο tweet της.

