Κομισιόν: Νομικές βάσεις για πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο - Η Μόσχα θα χάσει 7 δισ. ευρώ από τις νέες κυρώσεις

Το προτεινόμενο όγδοο πακέτο κυρώσεων από την ΕΕ προς τη Ρωσία ώστε «το Κρεμλίνο να πληρώσει».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε την Τετάρτη ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο «να πληρώσει το Κρεμλίνο» για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία με τα «δημοψηφίσματα» στα κατεχόμενα εδάφη.

«Δεν αποδεχόμαστε τα ψευδή δημοψηφίσματα και κάθε είδους προσάρτηση στην Ουκρανία και είμαστε αποφασισμένοι να υποχρεώσουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει για αυτήν την περαιτέρω κλιμάκωση», τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Το προτεινόμενο όγδοο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει περαιτέρω απαγορεύσεις εισαγωγών ρωσικών προϊόντων, που αναμένεται να στερήσει από τη Μόσχα επιπλέον 7 δισεκατομμύρια ευρώ (6,7 δισεκατομμύρια δολάρια) σε έσοδα και περισσότερες απαγορεύσεις εξαγωγών τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τον στρατό, όπως είδη αεροπορίας, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συγκεκριμένες χημικές ουσίες, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν.

Πέρα από αυτό, το πακέτο κυρώσεων θα θέσει τη νομική βάση για το πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου και θα απαγορεύσει στους πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν σε διοικητικά όργανα ρωσικών κρατικών εταιρειών, όπως πρόσθεσε.

Καθώς και:

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.

And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.

Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

https://t.co/MrirRm1m4l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022