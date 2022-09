Eurostat: Άνοδος τιμών 10,1% στην ΕΕ τον Αύγουστο - Στο 9,1% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Συγκριτικά με τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός υποχώρησε σε 12 κράτη μέλη και ενισχύθηκε σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο 10,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία για την πορεία των τιμών που δημοσίευσε η Εurostat.

Η στατιστική αρχή της ΕΕ ενσωμάτωσε την αλλαγή στις προβλέψεις για την Ελλάδα που καταγράφουν άνοδο του εναρμονισμένου δείκτη τιμών κατά 11,4%, μία επίδοση σημαντικά υψηλότερη του μέσου όρου, αλλά και τα τελικά στοιχεία για την Ευρωζώνη στην οποία καταγράφεται άνοδος των τιμών κατά 9,1% τον Αύγουστο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 11,1% και για την Ευρωζώνη στο 9,1%.

Σε επίπεδο κρατών, ο χαμηλότερος πληθωρισμός για τον Αύγουστο καταγράφηκε στη Γαλλία (6,6%), στη Μάλτα (7%) και στη Φινλανδία (7,9%). Αντίθετα ο υψηλότερος πληθωρισμός καταγράφηκε στην Εσθονία (25,2%), στη Λετονία (21,4%) και στη Λιθουανία (21,1%).

Euro area annual #inflation up to 9.1% in August https://t.co/rqVbJoXqD2 pic.twitter.com/TgyH6SqNnL

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 16, 2022