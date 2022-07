Μασκ: Η Tesla μπορεί να μειώσει τις τιμές των οχημάτων, εάν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Μασκ είχε δηλώσεις πως «η ύφεση είναι αναπόφευκτη κάποια στιγμή».

Την πρόθεση της Tesla να μειώσει τις τιμές των αυτοκινήτων της, εάν υποχωρήσει ο υψηλός πληθωρισμός στις ΗΠΑ, εξέφρασε ο επικεφαλής της εταιρείας, Έλον Μασκ.

Με ανάρτηση του στο Twitter και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Μασκ ανέφερε πως «εάν ηρεμήσει ο πληθωρισμός, μπορούμε να χαμηλώσουμε τις τιμές των αυτοκινήτων».

If inflation calms down, we can lower prices for cars

