Κομισιόν: Έκτακτη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας στις 26 Ιουλίου - Σχέδιο «άμυνας» για το ρωσικό αέριο

Η Κομισιόν πρόκειται να προτείνει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τη μείωση της ζήτησης αερίου σε περίπτωση που η Ρωσία μειώσει περαιτέρω τις ροές.

Εκτάκτως θα συναντηθούν στις 26 Ιουλίου οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συζητήσουν πώς η ένωση θα αντιμετωπίσει τον ερχόμενο χειμώνα την κρίση με το ρωσικό αέριο, όπως ανακοίνωσε η Τσεχία, η οποία προεδρεύει της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο.

Λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τη μείωση της ζήτησης αερίου σε περίπτωση που η Ρωσία μειώσει περαιτέρω τις ροές και για να βοηθήσει στην αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων αερίου για το χειμώνα.

«Θα εργαστούμε για την οχύρωση της κοινής αγοράς και της βιομηχανικής αλυσίδα εφοδιασμού έναντι διαταραχών» σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

