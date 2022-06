Στο ευρώ και η Κροατία από το 2023

Η Κροατία θα υιοθετήσει το ευρώ από τις αρχές του 2023 καθώς πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωζώνη, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα είναι η 20η χώρα που θα χρησιμοποιεί το κοινό νόμισμα.

«Σήμερα, η Κροατία έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την υιοθέτηση του ευρώ, του κοινού μας νομίσματος», ανέφερε σε δήλωσή της η Πρόεδρος της Επιτροποής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Congratulations, Croatia! 🇭🇷

Today, Croatia has made a significant step towards joining the euro, our common currency.

The @EU_Commission agrees that Croatia is ready to adopt the euro on 1 January 2023.

We will continue our close cooperation, dear @AndrejPlenkovic.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 1, 2022