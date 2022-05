Συμφωνία της Ευρώπης για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Η συμφωνία «καλύπτει άμεσα πάνω από τα 2/3 των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, αποκόβοντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Εκτός SWIFT η Sberbank.

Την επιβολή εμπάργκο στο μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών του ρωσικού πετρελαίου συμφώνησαν οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμφωνία «καλύπτει άμεσα πάνω από τα 2/3 των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, αποστερώντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ σε ανάρτηση στο Twitter μέσω της οποίας ανακοίνωσε τη συμφωνία.

Πρόκειται για το πιο αυστηρό μέτρο που λαμβάνεται κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, αλλά και πιθανώς για τη μεγαλύτερη θυσία που κάνει η Ευρώπη.

Η συμφωνία είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη ότι κατά τη διάρκεια τριών και πλέον μηνών πολέμου, ως αντίδραση στην αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα και τις φρικαλεότητες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έγιναν πρόθυμοι να λάβουν μέτρα που θεωρούσαν πολύ ακραία όταν ξεκίνησε η εισβολή, σχολιάζουν οι New York Times. Έχουν ήδη απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, έχουν αποκόψει τις ρωσικές τράπεζες από τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά δίκτυα, έχουν παγώσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και έχουν στείλει προηγμένα όπλα στην Ουκρανία.

Μετά από εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων, οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες ενέκριναν το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο που παραδίδεται με τάνκερ -που είναι η βασική μέθοδος- με περαιτέρω δεσμεύσεις για μείωση των εισαγωγών του πετρελαίου που ρέει μέσω αγωγών, σύμφωνα με προσχέδιο της συμφωνίας.

#Unity

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.

This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.

Maximum pressure on Russia to end the war.

#EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022