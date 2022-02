Γεωργιάδης: Η επένδυση στα ναυπηγεία Ελευσίνας έρχεται στην καλύτερη δυνατή στιγμή

«Η σύμπραξη Fincantieri -Onex, αλλά και όλης της περιβάλλουσας επιχειρηματικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά αποτελεί ένα εξαιρετικά καλό δείγμα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο για το οποίο στο μέλλον θα είμαστε όλοι εξαιρετικά υπερήφανοι για το ότι συμμετείχαμε και το κάναμε να συμβεί».

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στην Ημέρα της Βιομηχανικής Συνεργασίας που διοργάνωσαν οι όμιλοι Fincantieri και ONEX, με θέμα «Εγχώριες δυνατότητες ναυπηγικού τομέα - Δημιουργία ναυπηγικού οικοσυστήματος».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η επένδυση στα ναυπηγεία Ελευσίνα θα αποδειχθεί εκτός από χρήσιμη και κοινωνικά σωστή, καθώς θα βοηθήσει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας σε μια δύσκολη περίοδο, και κερδοφόρα.

Επιπλέον τόνισε ότι το Πολεμικό Ναυτικό χρειάζεται απαραιτήτως ελληνικά ναυπηγεία στην Ελλάδα ενώ και για το εμπορικό σκέλος, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τη σημερινή καθώς η γενική απόφαση της Ευρώπης και της Δύσης είναι οι βιομηχανίες σιγά-σιγά να επιστρέψουν από την ανατολή στη δύση.

Αναλυτικότερα ο υπουργός δήλωσε:

«Ήταν Νοέμβριος του 2019 όταν λίγες μέρες πριν και με τη βοήθεια του κυρίου Πάιατ, τον οποίο θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, είχαμε βρει λύση και είχαμε ξεμπλοκάρει τη διαδικασία εξυγιάνσεως των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου, που διάφορες δυνάμεις της προηγούμενης εποχής την οδηγούσαν σε ναυάγιο.

Και είχαμε πάει να εγκαινιάσουμε τα Ναυπηγεία Σύρου στην κανονική τους πλέον λειτουργία εκεί στη Σύρο, με τους εργαζόμενους των Ναυπηγείων του Νεωρίου να είναι ευτυχισμένοι που η δουλειά τους είχε εξασφαλιστεί και ένα ολόκληρο νησί, μία ολόκληρη τοπική κοινωνία να γιορτάζει.

Στην εκδήλωση εκείνη είχαν μαζευτεί στο πίσω μέρος της εκδήλωσης ορισμένοι από τους εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, οι οποίοι ζήτησαν μία παρόμοια λύση τότε και για την Ελευσίνα.

Τους είχα υποσχεθεί, και εγώ όταν υπόσχομαι κάτι να ξέρετε το τηρώ, ότι δεν πρόκειται να λήξει η θητεία μου στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων χωρίς να έχουμε λύσει και τον τρόπο ώστε να επαναλειτουργήσουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπως τους αξίζει, να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας και να αυξηθούν και να καταβληθούν στους εργαζόμενους τα χρήματα που έχουν χάσει όλο αυτό το διάστημα.

Εργαστήκαμε σκληρά για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Πού είμαστε; Είμαστε πραγματικά ένα βήμα πριν από το τέλος μιας μεγάλης οδύσσειας. Πράγματι, η εταιρεία Ernst & Young έχει φτιάξει ένα σχέδιο εξυγίανσης ικανό να κατατεθεί στην ελληνική δικαιοσύνη.

Το σχέδιο αυτό έχει κατατεθεί στον βασικό πιστωτή των Ναυπηγείων Ελευσίνας που είναι το Πολεμικό μας Ναυτικό. Το Πολεμικό μας Ναυτικό και το υπουργείο Άμυνας έχουν δεσμευτεί να εγκρίνουν το σχέδιο αυτό μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Μετά από αυτό ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση μιας συνεργασίας πολυεπίπεδης -μετά από την έγκριση της δικαστικής απόφασης- που θα επιτρέπει την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας με τρόπο που θα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός.

Θέλω να ευχαριστήσω και τον δήμαρχο Ελευσίνας. Ξέρω ότι σήμερα δεν μπορεί να έρθει διότι είναι θετικός στον Covid. Και αυτός ήταν πάντα παρών σε όλη αυτή την αγωνία και των εργαζομένων και όλων μας. Όπως και όλους τους βουλευτές της περιοχής, τον κύριο Μπούρα, τον κύριο Λιάκο και φυσικά, τον κύριο Κότσιρα, οι οποίοι ήταν πάντοτε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που ένας όμιλος του βεληνεκούς της Fincantieri αποφασίζει να επενδύσει στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή θα είναι μία από τις πιο έξυπνες επενδύσεις που θα έχετε κάνει στην ιστορία της Fincantieri.

Πριν από περίπου 15 χρόνια, ίσως λίγο λιγότερο, κάναμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιώς το διαγωνισμό για το ΣΕΜΠΟ, για τον Λιμένα του Πειραιώς. Τότε κανένας δεν ερχόταν, ήρθε μόνο η Cosco. Τότε δεν πίστευε κανείς στην Ελλάδα, νομίζανε όλοι ότι το να πας στην Ελλάδα να επενδύσεις είναι περίπου μια τρέλα.

Σήμερα η Cosco και μπράβο τους, έχουν φτιάξει ένα λιμάνι το οποίο κάνει τα μεγαλύτερα κέρδη της εταιρίας Cosco εκτός Κίνας σε όλο τον πλανήτη. Επενδύσανε στην Ελλάδα όταν κανείς δεν το πίστευε και τώρα βγάζουν πάρα πολλά λεφτά.

Θέλω να διαβεβαιώσω, δεν λέω την ΟΝΕΧ γιατί με την ΟΝΕΧ και τον κύριο Ξενοκώστα έχουμε μια σχεδόν αδελφική σχέση αυτά τα 2,5 χρόνια, παρακολουθώ με περηφάνεια τις επιτυχίες της ΟΝΕΧ στη Σύρο και δεν σας κρύβω ότι και εγώ κομπάζω λίγο όταν διάφοροι εφοπλιστές μου λένε στο γραφείο μου πόσο ευχαριστημένοι είναι από το Νεώριο Σύρου. Το θεωρώ λίγο και δική μου επιτυχία.

Όμως η Ελευσίνα είναι ένα πολύ μεγαλύτερο εγχείρημα, αλλά έρχεται στην καλύτερη δυνατή στιγμή. Πρώτα από όλα όσον αφορά τα προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν γιατί το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει και θα έχει μεγάλες ανάγκες ναυπηγήσεων και επιδιορθώσεων.

Μας έχει ορίσει η γεωγραφία μας και η ιστορία μας να είμαστε ο προμαχώνας της δύσης στην ανατολική Μεσόγειο και άρα να πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό πολεμικό ναυτικό. 'Αρα, δεν υπάρχει και μεγάλη αγωνία για το αν το πολεμικό ναυτικό θα έχει τέτοιου τύπου ανάγκες.

Και φυσικά το πολεμικό ναυτικό χρειάζεται απαραιτήτως ελληνικά ναυπηγεία στην Ελλάδα. Γιατί χρειάζεται ναυπηγεία στην Ελλάδα; Διότι δεν γίνεται να έχεις ισχυρό πολεμικό ναυτικό χωρίς να έχεις εντόπια ναυπηγεία για να εξυπηρετούν τις ανάγκες. Είναι τόσο απλό.

Όμως και για το εμπορικό σκέλος, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τη σημερινή. Όπως σίγουρα γνωρίζετε για διάφορους λόγους δεν είναι τώρα της παρούσης, η γενική απόφαση και της Ευρώπης και της Δύσης γενικά είναι οι βιομηχανίες σιγά-σιγά να επιστρέψουν από την ανατολή στη δύση.

Το εγχείρημα του '80 όπου όλες οι μεγάλες βιομηχανίες της δύσης πήγαν στην ανατολή τώρα αρχίζει να αντιστρέφεται και ίσως και η πανδημία να έκανε καλό υπό την έννοια αυτή γιατί εξήγησε εύκολα πόσο κακό είναι να εξαρτάσαι για όλα από τους άλλους.

Ταυτόχρονα οι νέοι κανόνες του ΙΜΟ που υπαγορεύουν μεγάλες αλλαγές στα εν κινήσει εμπορικά πλοία ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με τους νέους περιβαλλοντικούς κανόνες, δημιουργούν μια τεράστια πελατεία καλών επιχειρηματιών, και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε και οι περισσότεροι από αυτούς ελληνικής καταγωγής, είναι το κομμάτι στο οποίο η Ελλάδα είναι υπερδύναμη, να πρέπει να κάνουν σοβαρές επιδιορθώσεις στα πλοία τους. 'Αρα, έχουμε και τους πελάτες και τη στιγμή. Τι μας λείπει; Η υψηλής ποιότητας παρεχόμενη υπηρεσία. Η ανταγωνιστική υψηλής ποιότητας παρεχόμενη υπηρεσία. Γιατί πέτυχε η Σύρος; Τι απέδειξε η Σύρος;

Όταν όλοι λέγανε ότι είναι αδύνατον να φτιάξεις ναυπηγείο στην Ελλάδα, η OΝΕΧ μια Αμερικάνικη εταιρεία με Διευθύνοντα Σύμβουλο έναν άξιο Έλληνα, τον κύριο Ξενοκώστα, απέδειξε όχι μόνο ότι μπορείς να φτιάξεις στην Ελλάδα ανταγωνιστικό ναυπηγείο, αλλά ότι αυτό το ανταγωνιστικό ναυπηγείο έχει πλέον και πολύ δουλειά και κέρδη από την πρώτη μέρα.

Αν αυτό μπόρεσε να επιτευχθεί στη μικρή κλίμακα της Σύρου, στη μεγάλη κλίμακα της Ελευσίνας, the sky is the limit. Διότι είναι τόση η προσφερόμενη πελατεία που υπάρχει γύρω - γύρω, που αν και νομίζω δεν έχει κανένας καμία αμφιβολία, ότι μία σύμπραξη Fincantieri - Onex, η Onex με τα επιτεύγματά της στη Σύρο και τη γνώση της ελληνικής αγοράς και η Fincantieri με αυτό που είναι, δηλαδή το μεγαλύτερο ναυπηγείο στον κόσμο, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να μην πούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε να γίνει και να είναι εξαιρετικά επιτυχημένο.

Και δεν σας κρύβω ότι για μένα είναι πολύ ευχάριστη εικόνα να έχουμε μία λειτουργία των ναυπηγείων Ελευσίνας, στα οποία θα υπάρχει φυσικά η ελληνική σημαία, η σημαία της φίλης χώρας Ιταλίας - μια από τις πιο αγαπημένες χώρες για όλους τους Έλληνες-, η σημαία τής Ευρωπαϊκής Ένωσης -γιατί είμαστε όλοι Ευρωπαίοι-, και η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που δια της ONEX και της DFC συμμετέχει στο εγχείρημα. Ένα παράδειγμα καλής συμμαχικής συνεργασίας που στο τέλος βγάζει και λεφτά.

Εγώ δεν το κρύβω. Είμαι καπιταλιστής. Μου αρέσει ο καπιταλισμός και στο τέλος, οι επενδύσεις πρέπει να είναι κερδοφόρες και αυτό που μπορώ να σας πω ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι ότι αυτή η επένδυση που θα κάνετε εδώ στην Ελευσίνα θα αποδειχθεί και εξαιρετικά κερδοφόρα. Θα είναι χρήσιμη σίγουρα, θα είναι κοινωνικά σωστή, γιατί θα βοηθήσει να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας σε μια δύσκολη περίοδο και να αυξηθούν, αλλά θα είναι και κερδοφόρα.

Άρα, ευχαριστώ για την πολύ καλή μέχρι σήμερα συνεργασία. Θέλω να επισημάνω σε όσους έχουν δόκιμες ανησυχίες ότι προχθές, όσοι ακούσατε την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε ρητή και ξεχωριστή αναφορά στα ναυπηγεία της Ελευσίνος. Ακριβώς για να δείξει το μέγεθος της πολιτικής δέσμευσης της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη τα ναυπηγεία Ελευσίνος να πάρουν μπρος και να λειτουργήσουν.

Σε αυτό, λοιπόν, το ταξίδι η σύμπραξη Fincantieri -Onex, αλλά και όλης της περιβάλλουσας επιχειρηματικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής της δυτικής Αττικής και του Πειραιά αποτελεί ένα εξαιρετικά καλό δείγμα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο για το οποίο στο μέλλον θα είμαστε όλοι εξαιρετικά υπερήφανοι για το ότι συμμετείχαμε και το κάναμε να συμβεί.

Θέλω, λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή ημερίδα. Είμαι βέβαιος πως σήμερα θα έχουμε μία συμβολική και ουσιαστική αφετηρία μίας μεγάλης επιτυχίας.

Και θέλω κλείνοντας να πω ότι θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, αγαπητέ Τζέφρι, φαίνεται ότι σε λίγους μήνες θα λήξει η εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία που είχατε στην Ελλάδα αυτά τα σχεδόν 6 χρόνια, δεν θυμάμαι να έχει μείνει ποτέ πρέσβης των ΗΠΑ τόσο μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα, αλλά ούτε και θυμάμαι άλλος πρέσβης να έχει τόσες πολλές επιτυχίες μένοντας στην Ελλάδα.

Δεν θα υπήρχε ωραιότερο κλείσιμο αυτής της λαμπρής θητείας, η οποία συνέβαλλε καθοριστικά στο να είμαστε σήμερα στο καλύτερο επίπεδο ελληνοαμερικανικών σχέσεων που είχαμε από πάντα, από την γένεση του ελληνικού κράτους, με μία έναρξη ελληνοαμερικανικοϊταλικής συνεργασίας εδώ στην Ελευσίνα και με την παρουσία, φυσικά, της DFC, για την οποία, όπως ξέρετε, και εγώ και εσείς έχουμε καταναλώσει μεγάλη ενέργεια για να το κάνουμε να συμβεί και έτσι να έχουμε πλέον όλα τα κομμάτια του παζλ σε ένα τραπέζι με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με μεγάλη τεχνογνωσία, με πολλές παραγγελίες και με καλή δουλειά. Καλή επιτυχία».

