Ευρωζώνη: Μείωση της ανεργίας τον Δεκέμβριο - Η Ισπανία πήρε την «πρωτιά» από την Ελλάδα στους νέους ανέργους

Οριακά πτωτικά κινήθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωζώνη για τον Δεκέμβριο του 2021, με την Ελλάδα να καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό, πίσω μόνο από την Ισπανία. Άξιο αναφοράς είναι και το ότι η χώρα μας έπεσε από την πρώτη θέση στο ποσοστό ανεργίας για τους νέους κάτω των 25 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στις χώρες του ευρώ διαμορφώθηκε στο 7% έναντι 7,2% τον Νοέμβριο του 2021 και έναντι 8,2% τον Δεκέμβριο του 2020. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν 7,1%.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της Eurostat, ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Πάολο Τζεντιλόνι, ανέφερε πως «η Ευρωζώνη ολοκλήρωσε το 2021 -τη χρονιά με τη μεγαλύτερη ύφεση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο- με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία. Μια απόδειξη για την επιτυχία τη συλλογική μας αντιμετώπισης στην κρίση».

The #eurozone ended 2021 - the year after the worst recession since WW2 - with its lowest ever unemployment rate. A testimony to the success of our collective response to this crisis https://t.co/I89aw7tla3

