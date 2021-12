Απρόσμενη αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας - Στο 0,25% από 0,1%

Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου στο 0,25%, από το ιστορικό χαμηλό του 0,1% προηγουμένως, με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά, προχώρησε για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της πανδημίας, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), εκπλήσσοντας τους οικονομολόγους για δεύτερο μήνα.

Σημειώνεται πως η BoE είναι η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα παγκοσμίως που αυξάνει το κόστος δανεισμού, καθώς ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει στο 6% τον Απρίλιο, ποσοστό τριπλάσιο του στόχου.

Τον περασμένο μήνα, οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση του επιτοκίου, την οποία η BoE ανέβαλε, περιμένοντας περισσότερα στοιχεία για την αγορά εργασίας. Οι ανησυχίες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την παραλλαγή Όμικρον, αλλά και οι δηλώσεις στελεχών της κεντρικής τράπεζας, είχαν δημιουργήσει την εντύπωση στους αναλυτές ότι δεν θα υπήρχε μεταβολή τον Δεκέμβριο.

The Monetary Policy Committee voted by a majority of 8-1 to increase #BankRate to 0.25% and by a majority of 9-0 to maintain the amount of quantitative easing at £895bn. https://t.co/8N5Szd2mD3 pic.twitter.com/b7rsd11fi8

