Σε εξαγωγικό «μοχλό» της χώρας αναδεικνύεται το ελληνικό ψάρι

Οι προκλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας, μετά την πανδημία, αλλά και η αναπτυξιακή προοπτική του βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου με θέμα «2021-2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα», που πραγματοποιείται σήμερα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Πατρών και τις εταιρείες Next is Now και Dome Consulting Firm.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, μέσω βίντεο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το ελληνικό ψάρι αποτελεί ένα προϊόν που αναδεικνύεται σε εξαγωγικό μοχλό της χώρας, περιζήτητο διεθνώς και συμπλήρωσε ότι το ελληνικό ψάρι προμηθεύει ήδη 35 αγορές σε όλο τον κόσμο ενώ στο εσωτερικό η ιχθυοκαλλιέργεια γίνεται η γέφυρα που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με την τουριστική μας ανάπτυξη.

«Ο χώρος δοκιμάστηκε από την πανδημία, όπως και το σύνολο του παραγωγικού ιστού της χώρας στάθηκε όμως όρθιος χάρη στις δικές σας προσπάθειες και χάρη στη βοήθεια της πολιτείας» ανέφερε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Τα δημόσια ταμεία ενίσχυσαν με περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ την ελληνική υδατοκαλλιέργεια και έτσι αυτή αντικρίζει πλέον το μέλλον πιο αισιόδοξη από ποτέ ως αποφασιστική συνιστώσα του νέου εθνικού αναπτυξιακού μοντέλου. Φέτος, η παραγωγή θα παρουσιάσει αύξηση τουλάχιστον κατά 3% αγγίζοντας τα επίπεδα προ πανδημίας και με τις εξαγωγές να απορροφούν το 80% του συνόλου των αλιευμάτων».

Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτεία θα είναι δίπλα στον κλάδο βελτιώνοντας το θεσμικό πλαίσιο με οριστική χωροθέτηση των περιοχών υποδοχής των υδατοκαλλιεργειών αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμισή τους και δίνοντας κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα.

Το άνοιγμα των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο εκδότης και διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η ιχθυοκαλλιέργεια εξελίσσεται σε "βαριά βιομηχανία" για τη χώρα μας.

Όπως είπε στα χρόνια των μνημονίων, ο κλάδος βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλα προβλήματα και σημαντικές προκλήσεις αλλά κατόρθωσε να βγει πιο ισχυρός. Σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάκαμψη, στην εξωστρέφεια και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας, εκσυγχρονίζεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια.

Ο κ. Χατζηνικολάου χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο κλάδο ως ένα «success story» της ελληνικής οικονομίας το οποίο συνδυάζει την πρωτογενή παραγωγή, την εξαγωγική δυναμική και την καινοτομία πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων. Όπως είπε, ο κλάδος συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ως έναν από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους μπορεί να στηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στη μετά COVID 19 εποχή.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης εστίασε στις τεράστιες δυνατότητες που έχει ο κλάδος για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σημείωσε ότι σήμερα «ο κλάδος διακρίνεται από ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον. Έχουν εισέλθει κεφάλαια από το εξωτερικό, εξυγιάνθηκαν δύο σημαντικές εταιρείες και έχουν ξεκινήσει ήδη σημαντικές επενδύσεις» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι υπάρχει στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξή του και έχει έρθει η ώρα να γίνει σοβαρή εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο κομμάτι των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, καθιστώντας την ελληνική βιομηχανία ιχθυοκαλλιέργειας πολύ περισσότερο ανταγωνιστική σε σχέση με το παρελθόν.

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους στους οποίους εστιάζει το υπουργείο, μεταξύ των οποίων η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και η πολυεπίπεδη οικονομική στήριξη των υδατοκαλλιεργειών, νέων και υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στη γαλάζια ανάπτυξη τονίζοντας ότι θα πρέπει σήμερα να επιτύχει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της νέας στρατηγικής της ΕΕ. «Είναι αναγκαία και πιο επίκαιρη από ποτέ, μία μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση για μια βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ένωση και κατ' επέκταση στη χώρα μας» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ