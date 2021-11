Πατέλης: Καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας

Σε λίγα χρόνια, η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν θα υπάρχει, καθώς δεν θα υπάρχουν μη ψηφιακές εταιρείες, επισήμανε ο Stephan Mergenthaler, Head of Strategic Intelligence του World Economic Forum σε εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με την υποστήριξη της Qualco, με τίτλο «Changing Global Dynamics - Greece Leading into a new Era».

Ειδικότερα, ο Stephan Mergenthaler στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος. «Μπορεί σήμερα ακόμη να μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, σε λίγα χρόνια όμως αυτό δεν θα υπάρχει στην ατζέντα μας, καθώς οι εταιρίες που δεν θα έχουν προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή δεν θα υπάρχουν πια». Ανέφερε στη συνέχεια ότι χρειαζόμαστε διαδραστικά μοντέλα, ώστε να γίνουμε μια πιο ανθεκτική κοινωνία και οικονομία, με την μετεκπαίδευση μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι απαραίτητη στην προσπάθεια αυτή.

Δίνοντας παραδείγματα από το παρελθόν, όπου εργαλεία όπως το cloud computing, φάνταζαν σε χώρες όπως η Ελλάδα αδιανόητα, και που ταχύτατα ενσωματώθηκαν στην τεχνολογική αλλαγή που απαιτείται για την πρόοδο μιας χώρας, είπε ότι τελικά η τεχνολογία συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, με ταχείς ρυθμούς. «Η τεχνολογία μας βοηθά, όχι μόνο να βλέπουμε πώς ο κόσμος έχει αλλάξει από το παρελθόν στο παρόν, αλλά και να φανταζόμαστε με αρκετή ακρίβεια πώς θα αλλάξει και στο μέλλον», συμπλήρωσε. Στο σημείο αυτό, παρουσίασε το παράδειγμα της αύξησης του υδροφόρου ορίζοντα στην Σαγκάη της Κίνας και πώς θα αλλάξει το τοπίο την οικονομική δραστηριότητα, ακόμη και το πως θα επηρεαστεί η αστικοποίηση μέσω ενός μοντέλου που ανέπτυξε το World Economic Forum με την Google.

Η τέταρτη τεχνολογική επανάσταση είναι μία πρόκληση για το μέλλον, που έχει μία πορεία με την μορφή καμπύλης, ενώ η «πράσινη» επανάσταση είναι μία πρόκληση που έχει πάρει τη μορφή μιας απότομης πλαγιάς, καθώς οι ανάγκες που προκύπτουν από την κλιματική κρίση (διατήρηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1.5 βαθμό κελσίου κλπ.) είναι πολύ πιο απαιτητικές και άμεσες. Χρειαζόμαστε νέους, καινοτόμους τρόπους για αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του περιβάλλοντος με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είπε χαρακτηριστικά.

Στην συζήτηση, συμμετείχαν επίσης οι Αλέξης Πατέλης, σύμβουλος Οικονομικών του πρωθυπουργού, Olaf Kjelsen, πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, Νίκος Βέττας, πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Ιωάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Βαγγέλης Καρκαλέτσης, επικεφαλής του τομέα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος και Ορέστης Τσακαλώτος, εκτελεστικός πρόεδρος της Qualco.

Την εκδήλωση προλόγισε η Μαρίλη Μέξη, σύμβουλος για την ψηφιακή εργασία και τις πολιτικές απασχόλησης, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, OHE. Η κα Μέξη μίλησε για την εξαιρετική συγκυρία στην οποία γίνεται η σημερινή εκδήλωση, δηλαδή στο κλείσιμο μιας δύσκολης χρονιάς λόγω της πανδημίας, αλλά και στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς με πολλές προκλήσεις. Από την εμπειρία της επιδημίας του κορονοϊού, έχουμε διδαχθεί τέσσερα βασικά πράγματα είπε η κα Μέξη:

1. Πόσο εύθραυστο είναι το σύστημα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για ισότητα στον τομέα αυτό, ειδικότερα στον τομέα της ίσης πρόσβασης στα εμβόλια (γεγονός που έγινε ακόμη πιο αισθητό πρόσφατα με την μετάλλαξη Όμικρον του Covid-19 και την πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη της Αφρικής).

2. Πόσο εύκολα μπορεί να μετασχηματιστεί η αγορά εργασίας με νέα, πιο ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας, κυρίως με μοντέλα εξ αποστάσεως εργασίας.

3. Πόσο σημαντικό είναι να «γεφυρώσουμε» την οικονομία με την οικολογία και στα νέα κυβερνητικά-αναπτυξιακά και κοινωνικά μοντέλα παγκοσμίως να υπάρχει πρόβλεψη για την οικολογική μετάβαση στην νέα εποχή.

4. Πόσο ευέλικτοι πρέπει να είμαστε για τις προκλήσεις του μέλλοντος, πόσο δυναμικά πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές κρίσεις.

Στη συνέχεια, ο πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, Olaf Kjelsen, μίλησε για τους πολύ στενούς κοινωνικούς δεσμούς που ενώνουν την Ελβετία και την Ελλάδα, από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης έως και σήμερα. «Η Ελβετία δεν έχει κάποιο οικονομικό μοντέλο που θα πρέπει κάποιος να αντιγράψει, αλλά ένα μοντέλο που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης», συμπλήρωσε, ενώ αναφέρθηκε στους τομείς στους οποίους η χώρα του ξεχωρίζει: κυβερνο-ασφάλεια, πράσινες πρακτικές και τεχνολογίες, ψηφιακή μεταρρύθμιση, έρευνα και τεχνολογία, καινοτομία και αποκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας από τις μεγάλες πόλεις στην περιφέρεια.

Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, είπε ότι το μεγάλο μάθημα που πήρε η ελληνική κυβέρνηση από την κρίση της πανδημίας, είναι ότι δεν γίνεται να σταματά η λειτουργία του κράτους σε περιόδους κρίσης, αλλά αντίθετα κάθε κρίση μπορεί να αποτελέσει μία ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη. «Μπορεί η πανδημία να ανέστειλε κάποιες δραστηριότητες για ένα διάστημα, ωστόσο είναι μία ευκαιρία ώστε να επενδύσουμε χρήματα σε τομείς που χρειάζονταν μετασχηματισμό», εξήγησε. Η ψηφιοποίηση του κράτους βοήθησε στο να έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, σε οικονομικά μεγέθη της προ-κρίσης περιόδου, σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. «Καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας», δεν βιώσαμε πολλές χρεοκοπίες στην αγορά, δεν βιώσαμε πολλές απολύσεις, αλλά αντίθετα είδαμε αρκετούς εργαζόμενους οικειοθελώς να εγκαταλείπουν τις θέσεις εργασίας τους και να αναζητούν νέες.

Ο Νίκος Βέττας, πρόεδρος του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε για την ανάγκη να ενσωματωθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας, καθώς προκύπτουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας από τις «προκλήσεις» της εποχής, κυρίως στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, της έρευνας και τεχνολογίας, του κλάδου υγείας και των υψηλών τεχνολογιών. Ο κ. Βέττας αναφέρθηκε και στον τομέα της Υγείας, και τόνισε ότι η παθογένεια στην Ελλάδα είναι ότι δεν είναι τεχνολογικά ανεπτυγμένος ο τομέας αυτός. «Θα χρειαστεί να επενδύσουμε περισσότερα για να γίνει πιο αποτελεσματικό το σύστημα υγείας μας, όπως έγινε πρόσφατα η αρχή με την ψηφιοποίηση του τομέα συνταγογράφησης φαρμάκων για τους ασφαλισμένους. Ολοκλήρωσε δε, αναφέροντας ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν το οικονομικό μοντέλο της χώρας πιο ανταγωνιστικό και που θα μας «θωρακίσουν» καλύτερα στο ενδεχόμενο μελλοντικών κρίσεων.

Επί σειρά ετών, στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, υστερούσαμε πολύ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ανέφερε στην δική του τοποθέτηση ο Ιωάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Στον δημόσιο τομέα, κατά τη δύσκολη συγκυρία του κορονοϊού, η χώρα μας έχει κάνει άλματα προόδου. «Έχουν γίνει επαναστατικές δράσεις και αλλαγές που επηρεάζουν θετικά την κοινωνία μας» είπε, ενώ τόνισε ότι χρειάζονται ακόμη αρκετά βήματα, ειδικά στον μετασχηματισμό πόλεων σε «έξυπνες πόλεις» ή στον τομέα της δικαιοσύνης. Τέλος, ανέφερε ότι η συντεταγμένη οικονομική πολιτική και ο νέος αναπτυξιακός νόμος, είναι στο «σωστό δρόμο» για να μπορέσει μία επιχείρηση να ενταχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα, ενώ ξεχώρισε το τραπεζικό σύστημα ως τον «μεγάλο ασθενή» της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια, ο Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, είπε ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ανταποκρίθηκε αρκετά θετικά στην κρίση του κορονοϊού, γιατί υπάρχει μία ισχυρή εγχώρια βάση που καλύπτει περίπου το 60% των απαιτήσεων σε φάρμακα των ασφαλισμένων της χώρας μας. «Πήγαμε πολύ καλά, σε βαθμό που είχαμε και εξαγωγές σε χώρες που παρατηρήθηκαν ελλείψεις». Για την Ελλάδα, το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν τα ποσά που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορούν να μεταφραστούν σε οφέλη για την εθνική οικονομία, αλλά και τον Έλληνα ασθενή.

«Είμαι ερευνητής του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο Βαγγέλης Καρκαλέτσης, επικεφαλής του τομέα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκριτος, και αναφέρθηκε στον κλάδο του ψηφιακού μετασχηματισμού. «Οι εξελίξεις στον κλάδο είναι εντυπωσιακές και πλέον βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτού του μετασχηματισμού και στη χώρα μας [...] Το παιχνίδι αλλάζει και οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές. Το είδαμε στην περίοδο της πανδημίας, με την τεχνολογία για τα εμβόλια», σημείωσε. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στην επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης.

Ο Ορέστης Τσακαλώτος, εκτελεστικός πρόεδρος της Qualco, είπε ότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που καθυστερούν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, είναι η έλλειψη υψηλής ποιότητας κεφαλαίων. «Ενώ σταδιακά οικοδομείται μία σχέση εμπιστοσύνης για να λυθούν τέτοια θέματα, στην προσπάθεια χάνονται χρόνια και ολόκληρες γενιές», καθώς υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στην χορήγηση πίστωσης. Υπάρχει ακόμη τεράστιο θέμα στην χορήγηση δανείων και πρέπει οι τράπεζες να επιστρέψουν σε μία σχέση εμπιστοσύνης με τους επιχειρηματίες. Η τεχνολογία μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα, όμως πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα που επικρατεί. «Χρειάζεται μία αλλαγή στο επιστημονικό προσωπικό», είπε χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη που επιταχύνθηκε με την κρίση του κορονοϊού, είναι ένα καλό βήμα που μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον, ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ