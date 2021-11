Επιμένει η Λαγκάρντ: Παροδική η αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

Τη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ότι ο αυξημένος πληθωρισμός που καταγράφεται στην Ευρωζώνη είναι παροδικής φύσης επανέλαβε η διοικήτρια της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Συμμετέχοντας στη συνεδρίαση του Eurogroup και σε ανάρτηση της στο Twitter, η Γαλλίδα αξιωματούχος σημείωσε πως «στο σημερινό Eurogroup συζητήσαμε για το θετικό οικονομικό outlook στην Ευρωζώνη, με τις νομισματικές και δημοσιονικές πολιτικές να υποστηρίζουν την ισχυρή ανάκαμψη.

Είμαστε σίγουροι πως ο τρέχον υψηλός πληθωρισμός θα είναι παροδικής. Ακόμα, ανταλλάξαμε απόψεις για τους στόχους του ψηφιακού ευρώ» ανέφερε η κ. Λαγκάρντ.

