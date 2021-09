Μαρκ Κιούμπαν: Τα stablecoins θα είναι τα πρώτα κρυπτονομίσματα που θα υπαχθούν σε κανόνες

Την πεποίθησή του πως τα stablecoins -δηλαδή τα σταθερά ψηφιακά νομίσματα, των οποίων η αξία είναι συνδεδεμένη με ένα νόμισμα ή ένα εμπόρευμα, όπως ο χρυσός- θα είναι τα πρώτα τα οποία θα υπαχθούν σε κανόνες εξέφρασε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μαρκ Κιούμπαν.

Πιο αναλυτικά, ο ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Ντάλας Μάβερικς με αναρτήσεις του στο Twitter, εμφανίστηκε βέβαιος πως η αγορά των stablecoins θα είναι η πρώτη στην οποία θα επιβληθούν κανόνες και έλεγχοι από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, καθώς εκτιμά πως οι πληρωμές σε stablecoins όσων συμμετέχουν σε κυβερνοεπιθέσεις ανοίγουν τον δρόμο για την λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων ώστε το έργο των χάκερ να γίνει ακόμα δυσκολότερο.

1. Stablecoins will be the first to get regulated. Why? The variance in the definition by product. What is a peg? What is an algorithmic stablecoin ? Is it stable? Do buyers understand what the risks are? It needs standards

— Mark Cuban (@mcuban) September 16, 2021