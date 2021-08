KPMG: Εκτόξευση για τις παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital το β' τρίμηνο

Νέο ρεκόρ για τις παγκόσμιες επενδύσεις VC το β’ τρίμηνο του 2021, αντλώντας US$ 157,1 δισ. μέσω 7 687 συναλλαγών. Μια ισχυρή αγορά IPO, οι υψηλές εκτιμήσεις και η κατά τα φαινόμενα ανεξάντλητη ροή ρευστότητας, συνέβαλλαν στην ώθηση της συνεχιζόμενης αύξησης, σύμφωνα με το Venture Pulse του β’ τριμήνου 2021, την τριμηνιαία έκθεση που εκδίδεται από την KPMG Private Enterprise σχετικά με τις τάσεις VC παγκοσμίως και σε βασικές δικαιοδοσίες παγκοσμίως.

Το εξαιρετικό επίπεδο των επενδύσεων VC βασίστηκε επιπλέον σε 10 γύρους VC άνω του US$ 1 δισ. η κάθε μία σε 8 χώρες, μεταξύ των οποίων η σουηδική Northvolt (US$ 2,75 δισ.) και η αμερικανική Waymo (US$ 2,5 δισ.).

Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε επενδύσεις που άγγιξαν το ρεκόρ των US$ 84,1 δισ. το β’ τρίμηνο του 2021, με τα US$ 75,8 δισ. εξ αυτών να προέρχονται από τις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, οι επενδύσεις VC συνέχισαν την ισχυρή τους άνοδο, αγγίζοντας τα US$ 34 δισ. κατά έκτο συνεχόμενο τρίμηνο ρεκόρ. Οι επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού σημείωσαν πτώση σε τριμηνιαία βάση στα US$ 38 δισ., αλλά παρέμειναν ισχυρές σε σύγκριση με τα ιστορικά στοιχεία.

Ενώ παγκοσμίως το fintech υπήρξε ο πιο ελκυστικός τομέας επενδύσεων, η υγεία, το biotech, το edtech, το gaming και η παράδοση φαγητού συνέχισαν να προσελκύουν σημαντική επενδυτική δραστηριότητα.

«Η ποικιλομορφία υπήρξε το καθοριστικό χαρακτηριστικό της αγοράς VC παγκοσμίως κατά το β’ τρίμηνο του 2021, από τις χώρες όπου πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές έως τους διαφορετικούς κλάδους οι οποίοι προσέλκυσαν τις επενδύσεις. Είδαμε ακόμη και μια αύξηση στο ποσοστό της χρηματοδότησης που προήλθε από άλλους τύπους επενδυτών που πραγματοποίησαν επενδύσεις VC, μεταξύ των οποίων εταιρείες και family offices», αναφέρει ο Conor Moore, Head της KPMG Private Enterprise στην περιοχή της αμερικανικής ηπείρου και Partner της KPMG στις ΗΠΑ. «Αυτή η ποικιλομορφία πιθανόν θα διατηρήσει τις επενδύσεις VC αρκετά ισχυρές, καθώς εισερχόμαστε στο γ’ τρίμηνο του 2021, με το fintech μάλλον να συγκεντρώνει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλες τις περιοχές του κόσμου.»

«Παγκοσμίως, κάποιες χώρες αρχίζουν να αναδύονται στον κόσμο της επόμενης ημέρας μετά την πανδημία», σχολιάζει ο Kevin Smith, Head της KPMG Private Enterprise στην EMA και Partner της KPMG στο ΗΒ, «Στην πορεία αυτή θα υπάρξουν τάσεις, τόσο σε επίπεδο B2C όσο και B2B, που θα μείνουν, από τους ανθρώπους που παραγγέλνουν τα ψώνια τους ως τις επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν τη σημασία της βελτιστοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Οι τομείς αυτοί είναι πιθανόν να συνεχίζουν να προσελκύουν επενδύσεις VC στο γ’ τρίμηνο του 2021, αλλά και πέρα από αυτό, και αυτό με τη σειρά του μπορεί να ενεργοποιήσει κύματα επενδύσεων σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία από απάτες».

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η δυναμική που παρατηρείται στον χώρο των VC παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στην ανάγκη άντλησης και επένδυσης σημαντικών κεφαλαίων για το δραστικό μετασχηματισμό των παραδοσιακών επιχειρησιακών μοντέλων προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 όσο και τις νέες τάσεις για ψηφιοποίηση και «πράσινες» επενδύσεις. Η δυναμική αυτή ανατροφοδοτείται από τις σημαντικές αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων και της διαθέσιμης ρευστότητας και αναμένεται να ισχυροποιηθεί στο προσεχές μέλλον.»

Βασικά σημεία - β’ τρίμηνο 2021

- Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν από τα US$ 147,2 δισ. μέσω 8 557 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 157,1 δισ. μέσω 7 687 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2021.

- Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο ήταν πολύ ισχυρές το α’ εξάμηνο του 2021, με επενδύσεις ύψους US$ 84,9 δισ. μέσω 3 660 συναλλαγών, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 80 δισ. που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Τα US$ 75,8 δισ. των επενδύσεων αυτών και οι 3 297 από τις συναλλαγές προήλθαν από τις ΗΠΑ.

- Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη άγγιξαν τα US$ 34 δισ. με 1 848 συναλλαγές το β’ τρίμηνο του 2021 - αυξημένες από τα US$ 23,9 δισ. μέσω 2 150 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2021.

- Στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού καταγράφηκαν ισχυρές επενδύσεις VC το α’ εξάμηνο του 2021, παρά μια πτώση από τα US$ 42,8 δισ. μέσω 2 066 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 38 δισ. μέσω 1 998 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2021, με ένα ρεκόρ US$ 7,8 δισ. στην Ινδία.

-Οι εταιρικές επενδύσεις υπήρξαν πολύ ενεργές το β’ τρίμηνο του 2021, με US$ 73,9 δισ. μέσω 1 700 συναλλαγών.

- Στα μέσα του χρόνου, το παγκόσμιο μέσο μέγεθος των συναλλαγών αυξήθηκε σε όλα τα στάδιά τους, με διαμέσους ύψους US$ 2 εκατ. για το στάδιο Σποράς, US$ 10 εκατ. για συναλλαγές Series A, US$ 25 εκατ. για Series B, US$ 53 εκατ. για Series C και US$ 105 εκατ. για Series D+.

- Η αξία της δραστηριότητας εισαγωγών στο χρηματιστήριο με κεφάλαια VC άγγιξε τα US$ 221 δισ. το β’ τρίμηνο του 2021 –δεύτερη μεγαλύτερη μετά το ρεκόρ των US$ 314 δισ. που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο του 2021.

- Οι χρηματοδοτήσεις πρώτης φοράς στο πρώτο μισό του έτους ανήλθαν στα US$ 20,1 δισ. - σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουν το ρεκόρ των US$ 32 δισ. που καταγράφηκε το 2018.