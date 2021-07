Η ΕΕ παίζει «τα ρέστα της» με τα Σχέδια Ανάκαμψης - Ευκαιρία για την Ελλάδα

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν πήγε ακριβώς όπως αναμενόταν από τις αρχές του έτους. Για την ακρίβεια, οι χειρισμοί στην υπόθεση της AstraZeneca και οι παλινωδίες (και ο εμπορικός πόλεμος) για τη διάθεση του Sputnik V και του Sinopharm, καθυστέρησαν δραματικά για περίπου 4 εβδομάδες το εμβολιαστικό πρόγραμμα μέσα στον Μάρτιο με συνέπειες που όλοι σήμερα βλέπουμε, μπροστά στο φόβο του νέου κύματος με τη μετάλλαξη Δέλτα.

Η Ε.Ε. βρέθηκε παράλληλα στη δύσκολη θέση να πρέπει να διαχειριστεί την οικονομία 27 διαφορετικών «ταχυτήτων», να βρει κοινός έδαφος συνεννόησης και να πιέσει για ταχύτερη επανεκκίνηση των επιμέρους οικονομιών, η οποία ευελπιστεί να «πιάσει τόπο» πριν τις νέες αναταράξεις της πανδημίας Δέλτα. Παράλληλα, η οικονομική διαχείριση της πανδημίας αποτελεί θέμα γοήτρου για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς απέναντι σε κριτικές φωνές που βλέπουν ότι αλλού (βλ. ΗΠΑ) το κάνουν καλύτερα. Είναι κομβικής σημασίας, λοιπόν, ο τρόπος και η ταχύτητα με την οποία θα υλοποιηθούν τα Σχέδια Ανάκαμψης που έχουν κατατεθεί από τα κράτη-μέλη, γιατί έτσι θα δείξει η Ε.Ε. ότι αφενός μπορεί να «διοικήσει» το κοινό καράβι όλων κι αφετέρου ότι μπορεί να αποφύγει τους σκοπέλους.

Τα Σχέδια Ανάκαμψης συνολικά θα κοστίσουν 672.5 δισ. ευρώ από τα οποία τα 360 θα επέλθουν από δανεισμό των κρατών και τα 312.5 θα είναι πόροι που θα διατεθούν προς τα κράτη-μέλη χωρίς να ζητηθεί να επιστραφούν πίσω. Ως εδώ όλα καλά. Το ζήτημα ξεκινά από την στιγμή που το κάθε σχέδιο ανάκαμψης, από όσα έχουν κατατεθεί, δεν περιλαμβάνει στο εσωτερικό του την ίδια αναλογία σε κοινοτικούς πόρους και σε δανεισμό ούτε αντιστοιχεί σε κάποιο κοινό όριο του ΑΕΠ. Για παράδειγμα: Η Ελλάδα και η Γερμανία έχουν αιτηθεί παρόμοιο ποσό χρηματοδότησης (30.5 δισ. η Ελλάδα και 25.6 δισ. η Γερμανία). Όμως η Γερμανία θα λάβει όλο το ποσό από κοινοτικούς πόρους καθώς το Σχέδιό της αντιστοιχεί μόλις στο 0.75% του ΑΕΠ της (στοιχεία 2019) ενώ η Ελλάδα θα δανειστεί σχεδόν τα μισά (12.7 δισ.) γιατί το «Ελλάδα 2.0» αντιστοιχεί στο 16.27% του ΑΕΠ (στοιχεία 2019).

Μετά τη χθεσινή απόφαση για τα πρώτα 12 Σχέδια Ανάκαμψης, όλο το βάρος έχει πέσει στην άμεση υλοποίηση τους, που σημαίνει να εφαρμοστεί ο ειδικός όρος των προκαταβολών που αγγίζουν το 13% του συνολικού ποσού για κάθε Σχέδιο Ανάκαμψης. Για την «Ελλάδα 2.0» αυτό σημαίνει να παραληφθούν, ακόμα και μέσα στον Ιούλιο, 2.3 δισ. ευρώ από το συνολικό πόσο των κοινοτικών πόρων ή και 1.7 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο ποσό του δανεισμού. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο αντιπρόεδρος Οικονομικών της Ε.Ε. Βάλντις Ντομπρόβσκις, ότι ο στόχος είναι να διοχετευτούν γρήγορα τα χρήματα.

GOOD NEWS 👏 - #Ecofin ministers gave green light to 🇪🇺 first 12 national recovery plans #RRF

EU funding can soon start to flow to finance reforms & investments.

Focus now = putting them into quick and proper effect

🇪🇺🇦🇹🇧🇪🇩🇰🇫🇷🇩🇪🇬🇷🇮🇹🇱🇻🇱🇺🇵🇹🇸🇰🇪🇸 pic.twitter.com/00CsIoB3i6

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 13, 2021