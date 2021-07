Χρ. Σταϊκούρας: Συνάντηση με ΓΓ του ΟΟΣΑ - «Στόχος οι πολυεθνικές να πληρώσουν το φόρο που τους αναλογεί»

Ανάρτηση στο Twitter για την συνάντηση του στην Αθήνα με τον νέο Γ. Γ. του ΟΟΣΑ Mathias Cormann, πραγματοποίησε ο υπ. Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, όπου αναφέρει: «Πρώτη συνάντηση του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ Mathias Cormann, μετά την επιβεβαίωση σήμερα, στην Ολομέλεια, του Πλαισίου των δύο Πυλώνων της συμφωνίας στον ΟΟΣΑ 130 χωρών – συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας – για μια νέα παγκόσμια φορολογική αρχιτεκτονική.

Στόχος είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν τον φόρο που τους αναλογεί στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, με εντατικούς ρυθμούς, για την οριστικοποίηση της συμφωνίας τον Οκτώβριο. Ένα πολύ σημαντικό βήμα ολοκληρώθηκε».

Mathias Cormann's, OECD Secretary-General, first meeting, after confirming today, the two-pillar framework joined by 130 countries and jurisdictions – including Greece – for a new international tax architecture.

This framework seeks to have MNEs pay their respective taxes in the pic.twitter.com/FJsyWkADMd

— Christos Staikouras (@cstaikouras) July 1, 2021