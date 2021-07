Στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μαζί με την Κροατία) κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς τη μέση διάρκεια του εργασιακού βίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, ενώ τα χρόνια του εργασιακού βίου για το μέσο όρο της ΕΕ διαμορφώνονται στα 35,7 έτη εργασίας, στην Ελλάδα και στην Κροατία ο σχετικός μ.ο. είναι στα 32,8 έτη. Μόνο η Ιταλία εμφανίζει μικρότερο εργασιακό βίο από τις δύο χώρες (στα 31,2 έτη).

Στον αντίποδα, η υψηλότερη διάρκεια του εργασιακού βίου εντοπίζεται στη Σουηδία (42 έτη), στην Ολλανδία (στα 41 έτη) και στη Δανία (στα 40 έτη).

