Τσακίρης: Η γαλάζια οικονομία έχει τη δυνατότητα να γίνει κινητήριος δύναμη

Οι θαλάσσιες δραστηριότητες στη Μεσόγειο δημιουργούν αξία πάνω από 372 δισ. ετησίως.

Αυτό σημείωσε στον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Blue Growth: From Marine & Maritime Services towards new drivers for economic & territorial change» ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός σημειώνει τα βασικά σημεία της τοποθέτησή του. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Πρέπει να βάλουμε πράσινο στο γαλάζιο και γαλάζιο στο πράσινο.

- Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία βρίσκεται στο επίκεντρο του προγραμματισμού του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-27.

- Η γαλάζια οικονομία έχει τη δυνατότητα να γίνει κινητήριος δύναμη, με νέες θέσεις εργασίας και καινοτόμες δραστηριότητες».