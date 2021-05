ΕΕ - SURE: Διάθεση 14,1 δισ. ευρώ σε 12 κράτη, 2,54 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Το ποσό των 14,14 δισ. ευρώ εκταμίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 12 κράτη - μέλη της ΕΕ, με την έβδομη δόση χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μέσου SURE.

Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, το Βέλγιο έλαβε 2 δισ. ευρώ, η Βουλγαρία 511 εκατ. ευρώ, η Κύπρος 124 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα 2,54 δισ. ευρώ, η Ισπανία 3,37 δισ. ευρώ, η Ιταλία 751 εκατ. ευρώ, η Λιθουανία 355 εκατ. ευρώ, η Λετονία 113 εκατ. ευρώ, η Μάλτα 177 δισ. ευρώ, η Πολωνία 1,56 δισ. ευρώ, η Πορτογαλία 2,41 δισ. ευρώ και η Εσθονία 230 εκατ. ευρώ.

Η Βουλγαρία και η Εσθονία λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του SURE για πρώτη φορά. Ενώ οι άλλες δέκα χώρες της ΕΕ έχουν ήδη λάβει δάνεια στο πλαίσιο του SURE.

Αυτά τα δάνεια στο πλαίσιο του SURE θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αιφνίδιες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της απασχόλησης εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, τα δάνεια θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, μεταξύ άλλων και για τους αυτοαπασχολουμένους. Των σημερινών εκταμιεύσεων προηγήθηκε η έκδοση του έβδομου κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου SURE της ΕΕ, το οποίο προσήλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον των επενδυτών παρά τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της τελευταίες ημέρες. Με αυτή την εκταμίευση στο πλαίσιο του SURE, η ΕΕ έχει χορηγήσει σχεδόν 90 δισ. ευρώ σε συνακόλουθα δάνεια. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που ζήτησαν να υπαχθούν στο πρόγραμμα έχουν λάβει μέρος ή το σύνολο του ποσού που αιτήθηκαν.