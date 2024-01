Οι δράσεις των My market κερδίζουν βραβεία!

5 σημαντικές διακρίσεις στην τελετή απονομών των Retail Business Awards.

Δράσεις, πρωτοβουλίες, συνεργασίες, ψηφιακά έργα και κοινές ενέργειες αναγνωρίστηκαν και επιβραβεύθηκαν από τον μακροβιότερο θεσμό της ελληνικής αγοράς, τα Retail Business Awards 2023, αποσπώντας 5 σημαντικές διακρίσεις στην τελετή απονομών των Βραβείων. Όλες οι βραβεύσεις προκύπτουν από τη σταθερή πορεία της METRO (My market & METRO Cash & Carry) στο ελληνικό επιχειρείν αλλά και τη δουλειά των επιμέρους ομάδων, που με αφοσίωση και συλλογική προσπάθεια διασφαλίζουν τη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και των συνεργατών της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά η εταιρεία έλαβε τα εξής βραβεία:

- Gold βραβείο στην κατηγορία RETAILER LAST MILE STRATEGY για τη συνεργασία των My market με τη Skroutz, όπου για πρώτη φορά στην ελληνική online αγορά ένα supermarket συνεργάστηκε με ένα marketplace με σκοπό να προσφέρει μία δυνατή εμπειρία στους καταναλωτές.

- Gold βραβείο στην κατηγορία CSR RETAIL STRATEGY για την ανακύκλωση ρούχων στα My market σε συνεργασία με το SKIP και την FABRIC REPUBLIC, μία πρωτοβουλία η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 10 τόνους υφασμάτων & ενδυμάτων.

- Gold βραβείο στην κατηγορία DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION για τη δημιουργία της ενιαίας πλατφόρμας METRO Connect, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα

ανταλλαγής πληροφοριών διαφόρων τμημάτων της εταιρείας με τους προμηθευτές της, με στόχο τη διαφάνεια και τη βελτίωση της συνεργασίας.

- Bronze βραβείο στην κατηγορία RETAILER MARKETING TEAMS OF THE YEAR για το marketing plan των My market που το 2023 ακολούθησε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, με την υλοποίηση ενεργειών σε 360° επίπεδο με στόχο την αύξηση του brand awareness, με παράλληλη αύξηση των πωλήσεων.

- Bronze βραβείο στην κατηγορία RETAIL LOGISTICS PROJECT για το νέο ανακαινισμένο Κέντρο Διανομής Βορείου Ελλάδος και όλες τις καινοτομίες που εφαρμόστηκαν στις εγκαταστάσεις του.

Οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι τα σημαντικά έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με όραμα και συνέπεια προσδίδουν αξία στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, αλλά παράλληλα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα και σε βάθος χρόνου και για αυτό αναγνωρίστηκαν από την Κριτική Επιτροπή των Retail Business Awards 2023, μία διοργάνωση που χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο συμμετοχών διαχρονικά.