GE & Affidea: Λανσάρουν το καινοτόμο Business Intelligence εργαλείο DoseWatch

Η Affidea, ο κορυφαίος πάροχος προηγμένης διαγνωστικής απεικόνισης, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και φροντίδας καρκινοπαθών και η GE Healthcare ανακοινώνουν την κυκλοφορία της έκδοσης 3.2 του DoseWatch, σε συνδυασμό με ένα εργαλείο συγκέντρωσης επιχειρηματικών πληροφοριών (Business Intelligence-BI) σε πραγματικό χρόνο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πίνακα δεδομένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το BI είναι εγκατεστημένο στο εταιρικό Microsoft Azure Cloud της Affidea και συλλέγει δεδομένα, με ασφαλή και συμβατό τρόπο, από όλες τις τοπικές εγκαταστάσεις του DoseWatch. Τα διαγνωστικά εργαστήρια της Affidea Ουγγαρίας είναι τα πρώτα που το έχουν θέσει σε εφαρμογή. Η Affidea είναι ο πρώτος πάροχος υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη, που εγκατέστησε αυτήν την πρωτοποριακή λύση BI, αναβαθμίζοντας τη διαδικασία διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας.

Το νέο πρόγραμμα «Dose Excellence» προσφέρει διορατικές και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη δόση και επιτρέπει μια προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της ακτινοβολίας, μέσω δεδομένων και αναλύσεων. Περιλαμβάνει μια ποικιλία ενσωματωμένων δυνατοτήτων ανάλυσης και βελτιστοποίησης σε επίπεδο λεπτομέρειας, που δεν ήταν εφικτό να επιτευχθεί στο παρελθόν.

Βασικό χαρακτηριστικό της νέας έκδοσης είναι η διαχείριση δεδομένων σκιαγραφικών ουσιών, που επιτρέπει ειδοποιήσεις σχετικές με κλινικά ζητήματα και τη σωρευτική δόση ιωδίου (παράγοντες κινδύνου, προηγούμενα ανεπιθύμητα συμβάντα), καθώς και λεπτομέρειες για την έγχυση (σκιαγραφικά υλικά, όγκος και πρωτόκολλο έγχυσης). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέψουν στην Affidea να διαχειρίζεται δεδομένα σκιαγραφικών ουσιών, προκειμένου να ενισχυθούν τα κλινικά πρωτόκολλα και να εντοπίζονται τα ιστορικά δεδομένα των ασθενών, αναφορικά με την ακτινοβολία, τη δόση ιωδίου και τις παρενέργειες των σκιαγραφικών ουσιών, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο βελτιωμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στα διαγνωστικά της κέντρα. Χάρη στην παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των σκιαγραφικών ουσιών, η εταιρεία θα μπορεί να εξατομικεύει την έγχυση σκιαγραφικών ουσιών για κάθε ασθενή, αποφεύγοντας έτσι κάθε περιττή προστιθέμενη έγχυση.

Ο Dr Alessandro Roncacci, Senior Vice-President και Chief Medical Officer της Affidea Group, δήλωσε: «Η υγειονομική περίθαλψη βρίσκεται υπό ψηφιακό μετασχηματισμό και στην Affidea δεσμευόμαστε να ηγηθούμε αυτής της οδού, βελτιώνοντας την ασφάλεια των ασθενών, ενώ παράλληλα θα οδηγηθούμε σε καλύτερες λειτουργικές αποδόσεις. Ανέκαθεν υπήρξαμε πρωτοπόροι στον τομέα μας, αναζητώντας κλινικά αποδεδειγμένες μεθόδους για την ενίσχυση της κλινικής αριστείας. Η κυκλοφορία της νέας έκδοσης του «Dose Excellence», η οποία είναι μοναδική στην Ευρώπη, έρχεται να ενισχύσει τη δέσμευσή μας να αναδείξουμε την επιστήμη της ακτινολογίας σε ύψιστα πρότυπα».

«Με την ανάπτυξη του DoseWatch™ 3.2 και του Imaging Insights™ στην Affidea Ουγγαρίας και Ισπανίας, τις τελευταίες κλινικές και επιχειρηματικές εφαρμογές της GE διαθέσιμες στην πλατφόρμα GE Edison™ για τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας (CT), γιορτάζουμε δέκα χρόνια συνεργασίας για την προώθηση της «Dose Excellence» στην Ευρώπη, πρωτοπορώντας στην καινοτομία των προϊόντων, την κλινική πρακτική και την ασφάλεια των ασθενών», σημείωσε ο François Clérin, Managing Director, Top Accounts Europe της GE Healthcare.

Το πρόγραμμα «Dose Excellence» της Affidea είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα παγκόσμιου βεληνεκούς για την ασφάλεια των ασθενών και την ακτινοπροστασία, που απέφερε στην εταιρεία διεθνή αναγνώριση. Η Affidea είναι ο πιο βραβευμένος πάροχος υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλεια των ασθενών από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία, καθώς το 50% των συνολικών διαγνωστικών εργαστηρίων της Affidea περιλαμβάνονται στη λίστα «Eurosafe Wall of Stars», των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας.

Η Affidea πρόκειται να παρουσιάσει την επιστημονική παρουσίαση «Towards Big Data And Visualization Analytics: Dose Management 3.0 In A Multi-center European Settings’ reporting on preliminary results obtained with the implementation of the Business Intelligence Tool» της Federica Zanca, στην 107η Επιστημονική Συνέλευση και Ετήσια Συνάντηση της RSNA (Ακτινολογική Εταιρεία της Βόρειας Αμερικής), που θα πραγματοποιηθεί στο Σικάγο, με ημέρα έναρξης την 28η Νοεμβρίου.