Hendrick’s Lunar: Το γνωστό gin κυκλοφόρησε σε limited edition

Το Hendrick’s Lunar Gin αποτελεί τη δεύτερη Limited Edition δημιουργία από το φημισμένο Cabinet of Curiosities και τη Lesley Gracie, Master Distiller του αποστακτηρίου Hendrick’s Gin Palace.

Πρόκειται για ένα γοητευτικό συνδυασμό φρεσκάδας, ζεστασιάς και πλούσιων αρωμάτων. Γεννήθηκε για να το απολαμβάνουμε με παρέα τις βραδινές ώρες, καθώς ο ήλιος δύει και δίνει τη θέση του στο φεγγάρι.

Η Lesley Gracie η δημιουργός αυτής της συλλεκτικής έκδοσης είναι γνωστή για την αδυναμία της για την κηπουρική τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Μπορεί κανείς να τη δει συχνά να φροντίζει τη συλλογή της από ανθισμένα αρωματικά βότανα υπό το σεληνόφως. Μια τέτοια φεγγαρόλουστη νύχτα εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτού του φρέσκα πληθωρικού, ζεστού και σαγηνευτικού τζιν.

Aπολύτως υπέροχο με τόνικ και τη χαρακτηριστική γαρνιτούρα αγγουριού.

Tip: Προσθέστε λίγο μαύρο πιπέρι που θα απογειώσει τη γεύση του.

Συνοδεύει τέλεια δροσερά δειλινά, νωχελικές νύχτες, φεγγαρόλουστα βράδια και άλλες στιγμές προσωπικής ευδαιμονίας!

HENDRICK’S LUNAR GIN

THE MOST UNUSUAL COMPANION TO OUR SUMMER NIGHTS