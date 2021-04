Σε «τρίτους παράγοντες» αποδίδει το τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο στο Χιούστον των ΗΠΑ, ο Έλον Μασκ, στο οποίο ενεπλάκη ένα όχημα Tesla και οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της Tesla δηλώνει πως «σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το αυτοκίνητο της Tesla, Model S, που ενεπλάκη στο τροχαίο δεν είχε ενεργοποιημένο το σύστημα του αυτόματου πιλότου».

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.