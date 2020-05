Μεγάλο ντόρο έκανε όπως μαθαίνω η ατάκα του κ. Βασίλη Καραμούζη, Γενικού Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας στη χθεσινή συζήτηση για τo τραπεζικό σύστημα και τη χρηματοδότηση της επόμενης μέρας.

Ο κ. Καραμούζη λίγο-πολύ είπε ότι οι τράπεζες από εδώ και πέρα θα στηρίζουν τους συνεπείς επιχειρηματίες αλλά και εκείνους που έμπρακτα θέλουν να σώσουν τις εταιρείες τους, βάζοντας και οι ίδιοι πλάτη. Με άλλα λόγια, τέλος στο μοντέλο του επιχειρείν με λεφτά μόνο των τραπεζών και του κράτους και πλέον οι επιχειρηματίες ‘have to put their money where their mouth is’.

Όπως μου έλεγαν, η ατάκα αυτή από τον άνθρωπο που χαράσσει την πιστοδοτική πολιτική της Εθνικής Τράπεζας έχει βαρύνουσα σημασία, ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία, όταν οι εταιρείες μαζικά αναζητούν τραπεζικό δανεισμό.

Γιατί βάζει (επιτέλους) τέλος στη χρηματοδότηση με «αέρα» και στους τσάμπα επιχειρηματίες, ζητώντας τους να μοιραστούν και αυτοί το ρίσκο με τις τράπεζες και κατ’ επέκταση με τους φορολογούμενους πολίτες.

Και προσέθεταν με νόημα, ότι, αν αυτή είναι η νοοτροπία της νέας γενιάς τραπεζιτών, τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν –προς το καλύτερο- στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Μένει βέβαια να δούμε αν η φράση θα περάσει από το λόγο και στην πράξη…

The Insider