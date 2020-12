Σε θέση να διαθέσει νέο εμβόλιο Covid-19 σε διάστημα έξι εβδομάδων σε περίπτωση μετάλλαξης του ιού, είναι η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNtech, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο διευθυντής της εταιρείας, Ουγκούρ Σαχίν.

«Τεχνικά είμαστε σε θέση να διαθέσουμε ένα νέο εμβόλιο σε διάστημα έξι εβδομάδων. Βασικά, η ομορφιά της τεχνολογίας του αγγελιοφόρου RNA είναι ότι μπορούμε να αρχίσουμε απευθείας την ανάπτυξη ενός εμβολίου που μιμείται στην εντέλεια την νέα μετάλλαξη», εξήγησε.

Αλλωστε, τόσο η Pfizer όσο και η Moderna δοκιμάζουν ήδη τα εμβόλιά τους για να διαπιστώσουν εάν λειτουργούν κατά της νέας μεταλλαγμένης εκδοχής του ιού, η οποία εντοπίστηκε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, σύμφωνα με ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δύο εταιρείες.

«Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, περιμένουμε ότι η ανοσία που αποκτήθηκε μέσω του εμβολίου της Moderna θα λειτουργεί προστατευτικά κατά των μεταλλάξεων που έχουν πρόσφατα περιγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πραγματοποιήσουμε επιπλέον τεστ τις επόμενες εβδομάδες για να επιβεβαιώσουμε την προσδοκία αυτή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Moderna.

H Pfizer από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με την ικανότητα δειγμάτων αίματος ανθρώπων που έχουν εμβολιασθεί με το εμβόλιο των Pfizer/BioNtech να εξουδετερώσουν το νέο στέλεχος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο νέος κορονοϊός έχει μεταλλαχθεί και πριν και οι δύο εταιρείες έχουν διαπιστώσει ότι τα εμβόλιά τους λειτουργούν και κατά των άλλων διαδοχικών μεταλλάξεων του ιού.

Ολο και περισσότεροι ειδικοί δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου βέβαιοι για την σημασία αυτής της τελευταίας μετάλλαξης του κορωνοϊού, που προβλήθηκε από το Λονδίνο ως εξήγηση της εκτόξευσης των κρουσμάτων της Covid-19 τις τελευταίες εβδομάδες στην χώρα, εκτόξευση που συνέπεσε με την χαλάρωση της τήρησης μέτρων από τους Βρετανούς εν όψει των Χριστουγέννων.

Νέα συνεδρίαση ΠΟΥ

Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θα συγκαλέσει συνεδρίαση των μελών του για να συζητήσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση του νέου, πιο μολυσματικού στελέχους του κορωνοϊού που εμφανίστηκε στη Βρετανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού του τμήματος.

Ο αξιωματούχος δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνεδρίαση αυτή.

«Ο περιορισμός των ταξιδιών για να ανακοπεί η εξάπλωση είναι μια φρόνιμη κίνηση έως ότου έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες για απαραίτητα προϊόντα και τα απαραίτητα ταξίδια θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι δυνατά», ανέφερε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε σε ανάρτησή του Twitter, παροτρύνοντας την εφαρμογή αυξημένων προληπτικών μέτρων.

Ο Οργανισμός έχει προειδοποιήσει να μην δημιουργείται μεγάλος πανικός αναφορικά με τη μετάλλαξη αυτή, σημειώνοντας ότι αποτελεί φυσιολογικό κομμάτι στην εξέλιξη μιας πανδημίας και επαίνεσε τη Βρετανία για τον εντοπισμό της. Σε χθεσινή ανακοίνωση, ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία για να καθοριστεί εάν η νέα μετάλλαξη μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, λέγοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/biontech-mporoume-diathesoume-neo-emvoliose-6-evdomades-se-periptosi-metallaksis

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

Διαβάστε επίσης:

Φωτογραφία: Getty / Ideal Images