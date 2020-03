H Φραγκίσκη Μελίσσα, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του κλάδου διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην καριέρα της: Να ηγηθεί το τμήματος HR της Alpha Bank, σε μια εποχή που η τράπεζα «μεταμορφώνεται», ανανεώνεται και βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο στην ιστορία της.

Καθώς η Alpha Bank περνά στη νέα δεκαετία, ο ρόλος του HR είναι κομβικός και η κυρία Μελίσσα καλείται να συνδράμει στην υλοποίηση του νέου οράματος που κομίζει ο CEO της Τράπεζας κ. Βασίλειος Ψάλτης αλλά και η υπόλοιπη διοικητική ομάδα της AlphaBank.

Οι στόχοι για την Alpha Bank

Όπως αποκαλύπτει στο insider.gr, στόχος της ως επικεφαλής HR στην Alpha Bank είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ενώ παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους.

«Αυτό που για εμένα έχει πρωταρχική σημασία είναι η αξία που φέρνει κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον τρόπο συνεργασίας του και όχι η θέση ή η βαθμίδα ιεραρχίας στην οποία ανήκει», τονίζει χαρακτηριστικά.

Διατμηματική συνεργασία, δημιουργία νέων ομάδων εργασίας που κινούνται με ταχύτητα και εγρήγορση προς το συμφέρον του πελάτη (agile teams), έμφαση στην ανάδραση και στην εξέλιξη των εργαζομένων μέσα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες είναι οι βασικές αρχές που ενστερνίζεται και που θα προσπαθήσει να υιοθετήσει στην Alpha Bank.

Ταυτόχρονα –ούσα η ίδια μητέρα και σύζυγος- δίνει πολύ μεγάλη έμφαση και προσοχή στις πολλαπλές απαιτήσεις που εμπεριέχονται στον ρόλο της γυναίκας, ειδικά εντός του τραπεζικού συστήματος.

«Οδηγός μας στην Alpha Bank είναι η ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών. Αυτή η σταθερή μας δέσμευση, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Alpha Bank περιλαμβάνεται στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg Gender-Equality Index. Βεβαίως, αυτή είναι μια διαρκής προσπάθεια. Συνεπώς, μία από τις σημαντικότερες αποστολές μου είναι η ισότιμη ένταξη των γυναικών που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις, η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους καθώς και η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης μέσω ειδικών προγραμμάτων ενδυνάμωσης και ανάπτυξης. Προσωπικά έχω συμβάλλει στο σχεδιασμό αρκετών τέτοιων προγραμμάτων σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, κατά το παρελθόν», αναφέρει χαρακτηριστικά

Από τις τηλεπικοινωνίες στην Τράπεζα

Μολονότι η κυρία Μελίσσα δεν έχει εργαστεί στο παρελθόν σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η ίδια θεωρεί ότι η πολυετής εμπειρία της στις τηλεπικοινωνίες αποτελεί «οδηγό πλεύσης» για την υλοποίηση των στόχων της, μια και θεωρεί ότι τα δύο αυτά επαγγελματικά πεδία συνδέονται απόλυτα.

«Όπως και στις προηγούμενες εταιρείες έτσι και στην Alpha Bank μία από τις βασικές αποστολές της Διεύθυνσης προσωπικού είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη, δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, υλοποιώντας σχετικά προγράμματα βελτίωσης των δεξιοτήτων τους και αναγνωρίζοντας αυτούς που διακρίνονται για την πελατοκεντρική τους προσέγγιση. Σε μία περίοδο μετασχηματισμού της οικονομίας αλλά και, παράλληλα, αυξημένων προσδοκιών, ο πελάτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όσων κάνουμε, ανεξαρτήτως οικονομικού κλάδου. Συνεπώς, η δημιουργία αυτού ακριβώς του κλίματος, που θα έχει στο επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας».

Η υποτροφία που την «ένωσε» με την Alpha Bank

Η Φραγκίσκη Μελίσσα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άνδρο. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει για πρώτη φορά, ήταν και μία υποτροφία της Alpha Bank που συνέβαλλε στην υλοποίηση του ονείρου της για σπουδές στο εξωτερικό. «Προερχόμενη από ναυτική οικογένεια, έμαθα από μικρή ότι δεν μπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν έχεις το θάρρος να απομακρυνθείς από την ακτή. Μεγαλωμένη στη «Μικρά Αγγλία» και αποφοιτώντας από τον Εμπειρίκειο Λύκειο Άνδρου, γνώρισα την Αθήνα στην ηλικία των 18 ετών. Το όνειρό μου για μεταπτυχιακές σπουδές έγινε πραγματικότητα όταν πήρα την υποτροφία Fulbright που μου έδωσε το εισιτήριο για τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα με τις άλλες υποτροφίες πήρα και αυτή της Alpha Bank, που εκείνα τα χρόνια έδινε τη δυνατότητα σε νέους φοιτητές να ανοίξουν τα φτερά τους προς το εξωτερικό».

Η αγάπη της για τον τομέα της Ψυχολογίας χαρακτήρισε όλη την ακαδημαϊκή της πορεία (πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master of Arts σε Industrial και Organizational Psychology από το Πανεπιστήμιο Columbia και Μaster of Arts σε Social Psychology από το Πανεπιστήμιο New School for Social Research της Νέας Υόρκης) ενώ την οδήγησε να εργαστεί, κατά τη διάρκεια των σπουδών της, και στο ερευνητικό κέντρο του νοσοκομείου New York Roosevelt ως υπεύθυνη για την αναζήτηση ασθενών που θα συμμετείχαν σε έρευνες για την οστεοπόρωση και το διαβήτη. Εκτός από τη Vodafone, της οποίας υπήρξε Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, η Φραγκίσκη Μελίσσα έχει διατελέσει Περιφερειακή Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην Colgate-Palmolive Ελλάδας, Senior Manager Ανθρώπινου Δυναμικού στην KPMG International και Επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στη Makro Greece Cash& Carry.

Μετά από αυτή τη μακρά διαδρομή, η Φραγκίση Μελίσσα επιστρέφει στην Alpha Bankγια να ηγηθεί του τμήματος Προσωπικού και, σαν ένα παιχνίδι της μοίρας, να ανταποδώσει εκείνη την υποτροφία…