Η Eurobank έλαβε την κορυφαία διάκριση ως «Best Sub-Custodian Bank in Greece» από το Global Finance, για το 2019.

Η Eurobank απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις, της καλύτερης Τράπεζας Υποθεματοφυλακής για την Ελλάδα το 2019 (Best Sub-Custodian Bank in Greece) από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance και παράλληλα, στον τομέα των Securities Services αναδείχθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών «Νο 1 General Clearing Member in GCM Markets & Members Coverage» για το 2018, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες της Eurobank και την στήριξή της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η κορυφαία διάκριση που έλαβε η Eurobank ως «Best Sub-Custodian Bank in Greece» από το Global Finance, για το 2019, είναι η 13 η διάκριση που λαμβάνει στον τομέα αυτό από το 2006 και μετά. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στην αγορά καθώς επιβραβεύεται διαχρονικά, ως αποτέλεσμα της ικανότητάς της να δημιουργεί και να καλλιεργεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της μέσω της προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, σε θεσμικούς αλλά και ιδιώτες πελάτες.

Η Eurobank προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα, και το εξωτερικό, υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών και εξειδικευμένες υπηρεσίες διοικητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών, υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εκδότριες εταιρείες του Χρηματιστήριου Αθηνών, διαχείριση ομολογιακών δανείων & υπηρεσίες μετοχολογίου.

Η επιλογή της Eurobank ως η καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής καθορίζεται στη βάση μιας σειράς κριτηρίων με τα οποία αξιολογούνται, μεταξύ άλλων:

η σχέση με την πελατεία,

η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,

η ανταγωνιστική τιμολόγηση,

η επιτυχής διαχείριση εξειδικευμένων ζητημάτων,

οι τεχνολογικές πλατφόρμες,

οι μετα – συναλλακτικές δραστηριότητες,

η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε σειρά κανονιστικών αλλαγών,

η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών, ως ανταπόκριση στις διαρκείς και εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών,

το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (BCP) και η γνώση του εγχωρίου κανονιστικού πλαισίου & πρακτικών.

Στην αξιολόγησή του το Global Finance έλαβε υπόψιν στοιχεία, τόσο από έρευνα αγοράς όσο και από εξειδικευμένες πηγές καθώς και πληροφορίες από τους πελάτες της Τράπεζας που με τη στήριξή τους αναγνωρίζουν το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, διαφάνειας, αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Eurobank στον τομέα των Securities Services και το υψηλό επίπεδο του έμπειρου, εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, το Χρηματιστήριο Αθηνών βράβευσε την Eurobank Securities Services ως «Νο 1 General Clearing Member in GCM Markets & Members Coverage», για το 2018, αναδεικνύοντας την πολύ σημαντική θέση της Τράπεζας στο μετα – συναλλακτικό περιβάλλον αλλά και τις διαχρονικές της σχέσεις με θεσμικούς πελάτες.

Η αξιολόγηση για την επιλογή των βραβευθέντων από το Χ.Α. στηρίζεται στη μεθοδολογία που καθορίστηκε από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών & Ασιατικών Χρηματιστηρίων (FEAS). Τα κριτήρια επιλογής λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, το πλήθος των πελατών στους οποίους η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης, τον αριθμό των αγορών που καλύπτει η τράπεζα με την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους και το μέγεθος της συμβολής / συμμετοχής της στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Αγορών (Κινητών Αξιών & Παραγώγων).