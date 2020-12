Το δικό της Hilton αποκτά πλέον η Κρήτη μετά και την συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν Hilton και Troulis Royal Collection για το Royal Senses Resort που θα ανοίξει τον Απρίλιο του 2021 ως μέλος της Curio Collection by Hilton.

Το Royal Senses Resort, δυναμικότητας 179 δωματίων, φιλοδοξεί να συνδυάσει τη διαχρονικότητα της Κρητικής φιλοξενίας με τις νέες τάσεις της αρχιτεκτονικής για να χαράξει τον δικό του δρόμο στο ελληνικό hospitality. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή του γραφικού Ρεθύμνου, με ιδανικό καιρό όλο το χρόνο και εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρο το νησί.

Το Royal Senses Resort Crete, Curio Collection by Hilton είναι μια νέα κατασκευή που φέρνει κοντά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού με την πολυτέλεια και τις νέες τάσεις στην αρχιτεκτονική και το design. Το πεντάστερο αυτό ξενοδοχείο θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, δική του παραλία και μαρίνα, πολυτελείς σουίτες με ιδιωτικές θερμαινόμενες πισίνες, εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, γήπεδο τένις και ένα υπερσύγχρονο σπα με εσωτερική πισίνα. Οι παροχές συμπληρώνονται από ένα δυναμικά ενταγμένο στο περιβάλλον aqua park για μικρούς και μεγάλους. Επιπλέον, η ανάδειξη των τοπικών γεύσεων και παραγωγών είναι υψίστης σημασίας για το ξενοδοχείο. Τα τρία εστιατόρια (δύο εκ των οποίων προσφέρουν a la carte μενού, όπως το Mitato που αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα F&B πρόταση) και τα διάφορα pop-up food bars στο Marketplace, τιμούν ποικιλοτρόπως την πλούσια γαστρονομική παράδοση του νησιού.

«Το Royal Senses Resort αποτελεί μια εντυπωσιακή προσθήκη της ταχέως ανερχόμενης Curio Collection, που περιλαμβάνει νέα ξενοδοχεία σε προορισμούς όπως η Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρέικιαβικ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Curio Collection by Hilton έχει πάνω από 90 μοναδικά ξενοδοχεία σε ολόκληρο τον κόσμο που έχουν επιλεχτεί προσεκτικά με βάση το ξεχωριστό τους χαρακτήρα και προσωπικότητά τους. Κάθε ξενοδοχείο αποτελεί μια γνήσια αντανάκλαση του περιβάλλοντος χώρου του, που σημαίνει ότι κάθε μέλος της Curio Collection by Hilton είναι διαφορετικό και έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί στους επισκέπτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα Trafalgar St James London, Aleph Rome Hotel, The Britannique Naples και Grand Hotel des Sablettes Plage.

Τα Curio Collection εντάσσονται στην μεγάλη ομπρέλα της Hilton, η οποία έχει στο portfolio της 18 εμπορικά σήματα παγκόσμιας κλάσης και περισσότερα από 6.300 properties με σχεδόν ένα εκατομμύριο δωμάτια, σε 118 χώρες και περιοχές. Η Hilton έχει υποδεχτεί περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια επισκέπτες στην ιστορία των 100 και πλέον ετών της, κέρδισε κορυφαία θέση στη λίστα με τους καλύτερους χώρους εργασίας του 2020 και ονομάστηκε ηγέτης της παγκόσμιας βιομηχανίας του 2019 στους Δείκτες Αειφορίας του Dow Jones (Global Industry Leader on the Dow Jones Sustainability Indices). Το 2020, το Hilton CleanStay παρουσιάστηκε, προσφέροντας ένα πρότυπο καθαριότητας και απολύμανσης σε ξενοδοχεία παγκοσμίως. Μέσω του βραβευμένου προγράμματος αφοσίωσης επισκεπτών Hilton Honors, περισσότερα από 110 εκατομμύρια μέλη που κάνουν κράτηση απευθείας με τη Hilton μπορούν να κερδίσουν πόντους για διαμονή στο ξενοδοχείο και να βιώσουν εμπειρίες που δεν μπορούν να αγοραστούν με χρήματα, καθώς και να απολαύσουν άμεσα προνόμια, όπως check-in χωρίς επαφή με επιλογή δωματίου, το Digital Key και το Connected Room. Επισκεφτείτε το newsroom.hilton.com για περισσότερες πληροφορίες.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Royal Senses Resort Crete, Curio Collection by Hilton είναι το πρώτο στην Ελλάδα που θα ανήκει σε αυτήν εκπληκτική συλλογή από ιδιαίτερα ξενοδοχεία σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε από πλευράς της η κα Ελένη Τρούλη, πρόεδρος της Troulis Royal Collection. «Με τη συνεχόμενα ανοδική πορεία του Royal Blue από το 2009 που άνοιξε μέχρι και σήμερα, είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε το portfolio μας και να συνεργαζόμαστε με τη Hilton. Πρόκειται για μια ιδανική συνεργασία, καθώς συνδυάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Royal Senses και τις αξίες φιλοξενίας της οικόγενειάς μας με τη διεθνή απήχηση και εμπειρία της Hilton», συμπλήρωσε.

Να σημειωθεί ότι τα ξενοδοχεία της Troulis Royal Collection, μιας από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα, ξεχωρίζουν χάρη στο όραμα της οικογένειας Τρούλη που έχει ως πρωταρχικό στόχο να μεταμορφώσει το Πάνορμο σε έναν σύγχρονο προορισμό για απαιτητικούς επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο. Η Troulis Royal Collection σκοπεύει να αφήσει το δικό της σημάδι στον χάρτη του νησιού, και όχι μόνο, με ένα ταχύτατα διευρυμένο portfolio ξενοδοχείων που περιλαμβάνει και το νέο brand, Numo Hotels & Resorts.