Ένα γραφείο με θέα το απέραντο γαλάζιο του Ινδικού ωκεανού, έναν προσωπικό «οικιακό βοηθό», αναψυκτικά και ποτά σε αφθονία καθώς και υπηρεσίες καθαριστηρίου.

Κι αν τα παραπάνω να ακούγονται ως μια ονειρεμένη εργασιακή όαση για όσους μπορούν να δουλέψουν εξ αποστάσεως, αποτελούν πραγματικές παροχές ενός πακέτου προσφοράς για εργαζόμενους που προσφέρει ένα πολυτελές resort στις Μαλδίβες.

Ο λόγος για το Nautilous Maldives, το οποίο ξανάνοιξε τις πύλες του στις αρχές Σεπτεμβρίου και προσπαθεί, εν μέσω πανδημίας και παγκόσμιας κάμψης του τουρισμού, να προσεγγίσει δυνητικούς ταξιδιώτες.

Το πακέτο υπόσχεται απόδραση από τα συνηθισμένα εργασιακά περιβάλλοντα, την οποία προσφέρει σε ανάλογη φυσικά τιμή. Συγκεκριμένα για επταήμερη διαμονή δύο ατόμων σε ένα από τα 26 σπίτια πάνω στην παραλία ή και πάνω στη θάλασσα, το ξενοδοχείο χρεώνει 23.350 δολάρια, ενώ για δύο ή τρεις εβδομάδες διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με τις ίδιες παροχές χρεώνει 37.850 δολάρια ή 52.00 δολάρια

Σύμφωνα με την ομάδα διαχείρισης του ξενοδοχείου, στους εργασιακούς νομάδες ή αλλιώς remote workers το resort προσφέρει απομόνωση, αφού πρόκειται για το μοναδικό κατάλυμα που υπάρχει στο συγκεκριμένο νησί του συμπλέγματος, και φυσικά ηρεμία μέσα από δωρεάν καθημερινά μαθήματα γιόγκα ή διαλογισμού. Για το σχόλασμα, το απογευματάκι δηλαδή, οι εργαζόμενοι μπορούν να χαλαρώσουν με μια κρουαζιέρα στον ωκεανό όπου θα χαζεύουν τα δελφίνια πίνοντας το Μαρτίνι τους.

Όσοι κάνουν κράτηση έχουν την δυνατότητα να δουλεύουν και στην παραλία - το γραφείο θα πάρει τη θέση της ξαπλώστρας κάτω από την ομπρέλα. Βέβαια όσοι σκέφτονται να επισκεφτούν το εξωτικό νησί για να εργασθούν από εκεί θα πρέπει να ξέρουν ότι απαιτείται αρνητικό τεστ κορονοϊού το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί 48 ώρες πριν την επίσκεψή τους στον προορισμό.

Τέτοιου είδους «εργασιακά πακέτα» ξεκινούν να προσφέρουν όλο και περισσότερα ξενοδοχεία σε αμέτρητους προορισμούς, ακόμα και στην Ελλάδα, προσπαθώντας να ανακτήσουν μέρος των εσόδων που αφάνισε η πανδημία.

Ενδεικτικά αντίστοιχες εργασιακές και συνάμα εξωτικές προσφορές βρίσκει κανείς για τα νησιά Μπαρμπέιντος ή για τις Βερμούδες. Οι δύο αυτοί προορισμού μάλιστα, προχωρούν στην έκδοση εργασιακής βίζας, διάρκειας ενός έτους, για remote workers.

Παρόμοιες προσφορές λανσάρουν και τα ξενοδοχεία πόλης βέβαια, ειδικά αυτή την περίοδο που ο τουρισμός του Σαββατοκύριακου είναι ανύπαρκτος. Για παράδειγμα ξενοδοχεία στην Καλιφόρνια προσφέρουν καμπάνες δίπλα στην πισίνα για εργασία με 150 δολάρια την βραδιά.

Μάλιστα κάποια δίνουν και την δυνατότητα ημιδιαμονής, όπως το Hamilton Hotel στην Ουάσινγκτον βρίσκει κανείς πακέτο προσφοράς για εργαζόμενους με κωδική ονομασία... «Home Away from Home Office» (εκτός σπιτιού από το σπίτι γραφείο - σε ελεύθερη πάντα μετάφραση) το οποίο περιλαμβάνει πολυτελές δωμάτιο διαθέσιμο μέχρι τις 4 το απόγευμα με πρωινό και απεριόριστο καφέ έναντι 109 δολαρίων την ημέρα.

Στην περίπτωση της χώρας μας τώρα, αντίστοιχη προσφορά συναντά κανείς στο Divani Apollon Palace & Thalasso στο Καβούρι, του ομίλου Διβάνη. Με την υπόσχεση να μεταμορφώσει την εργασιακή ρουτίνα σε μια ευχάριστη και διαφορετική εμπειρία για όλους, σε έναν ειδυλλιακό χώρο δίπλα στη θάλασσα, το Divani Apollon Palace & Thalasso προσφέρει το πακέτο WORK FROM YOUR HOME AWAY FROM HOME το οποίο περιλαμβάνει χρήση δωματίου έως τις 18:00, μίνι πρωινό, 20% στην κατανάλωση αναψυκτικών και φαγητού στο Meltemi Pool Restaurant, καφέ στο δωμάτιο και φυσικά WiFi με υψηλές ταχύτητες με 180 ευρώ.