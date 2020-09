Με δύο νέα πακέτα διαμονής καλωσορίζει ο όμιλος Ξενοδοχείων Διβάνη τους επισκέπτες πίσω στην πόλη, προσφέροντας πέρα από την δυνατότητα επέκτασης των διακοπών τους κι ένα δημιουργικό αντίδοτο για την τηλεργασία.

Στην πρόταση που υπόσχεται να μεταμορφώσει την εργασιακή ρουτίνα σε μια ευχάριστη και διαφορετική εμπειρία για όλους, το Divani Apollon Palace & Thalasso, στο Καβούρι, προσφέρει το πακέτο WORK FROM YOUR «HOME AWAY FROM HOME» από την 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Μέσα από αυτό δίνει τους επισκέπτες την ευκαιρία να συνδυάσουν την εργασία με μια αξέχαστη διαμονή σε ένα πολυβραβευμένο περιβάλλον με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ειδικότερα, η προσφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Χρήση δωματίου διαμονής από τις 08:00 έως τις 18:00

Παροχή mini πρωινού κατά την άφιξη

20% έκπτωση στην κατανάλωση αναψυκτικών και φαγητού στο Meltemi Pool Restaurant

Παροχή καφέ στο δωμάτιο

WiFi με υψηλές ταχύτητες για να εξασφαλίσετε την ποιότητα των virtual meetings

Δωρεάν χρήση των εξωτερικών πισινών και της ιδιωτικής παραλίας

Δωρεάν parking

Τιμή πακέτου: 180 ευρώ και για έξτρα άτομο επιπλέον 40 ευρώ

Επιπλέον, για εκείνους που θέλουν να «δραπετεύσουν» από το αστικό κέντρο και να περάσουν λίγες ημέρες δίπλα στη θάλασσα αλλά ταυτόχρονα και τόσο κοντά στο σπίτι τους, το Divani Apollon Palace & Thalasso στην Αθηναϊκή Ριβιέρα προσφέρει το πακέτο Ultimate Staycation το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

Πρωινό δωρεάν

Ένα μπουκάλι σαμπάνια και ελληνικές νοστιμιές στο δωμάτιο κατά την άφιξη

15% έκπτωση στην κατανάλωση φαγητού και ποτού στο Meltemi Poolside Restaurant

10% έκπτωση στα θαλάσσια σπορ (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Καθημερινή είσοδος και χρήση της εσωτερικής πισίνας θαλασσοθεραπείας

Καθημερινό μασάζ 50’ σε ειδικά διαμορφωμένη καμπίνα για ζευγάρια.

Ευέλικτο Check in και check out

Δωρεάν parking

Τιμή πακέτου: 390 ευρώ τη βραδιά

Να υπενθυμίσουμε ότι το Divani Apollon Palace & Thalasso απέχει μόλις 18χμλ από το κέντρο και είναι μέλος «Leading Hotels of The World».