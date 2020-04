Με νέα, αναθεωρημένη, προς τα πάνω, πρόταση επανήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Πόρτο Καρράς της Τεχνικής Ολυμπιακής, η Belterra Investments, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του insider.gr τα επόμενα εικοσιτετράωρα θα είναι κρίσιμα κι ενδεικτικά για το αν θα κλείσει ή όχι το deal, οι διαπραγματεύσεις για το οποίο διαρκούν καιρό.

Όπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στις συζητήσεις στο insider.gr μετά την απόρριψη της αρχικής προσφοράς από την πλευρά Στέγγου λόγω χαμηλού τιμήματος, η Belterra Investments επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση, η οποία θα εκτιμηθεί μέσα στις επόμενες ώρες από την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη από το 2019, η Τεχνική Ολυμπιακή που έχει εισφέρει τις μετοχές της "Πόρτο Καρράς ΑΕ” στην T.O International Holding Ltd., είχε γνωστοποιήσει ότι καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) με την εταιρεία Belterra Investments Ltd "για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε" που ανήκουν στην "ΤΟ International Holding Ltd".

Η αποτίμηση που είχε πραγματοποιηθεί από την πλευρά Στέγγου υπολόγιζε την αξία του Πόρτο Καρράς κοντά στα 394,5 εκατ. ευρώ το 2018 , μειωμένη κατά 72,5 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης εκτίμησης στο τέλος του 2017. Από πλευράς του Ιβάν Σαββίδη όμως, η αποτίμηση ήταν πολύ χαμηλότερη, και σύμφωνα με πληροφορίες κυμαινόταν κοντά στα 200 εκατ. ευρώ.

Τα σενάρια για «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, είχε διαψεύσει και η ίδια η Τεχνική Ολυμπιακή η οποία σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε απαντήσει ότι "προς το παρόν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία "Τ.Ο. International Holding Ltd" και των συνδεμένων με την Εταιρεία προσώπων και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία "BELTERRA INVESTMENTS Ltd" σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε" που ανήκουν στην "ΤΟ International Holding Ltd" και στα ως άνω συνδεδεμένα πρόσωπα".

Το σίγουρο είναι ότι το ενδιαφέρον της πλευράς Σαββίδη για το εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα παραμένει ζωντανό. Η απόκτηση του Πόρτο Καρράς άλλωστε, θα αποτελέσει για τον Ρώσο, ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία, ένα μεγάλο βήμα για την ενεργό δραστηριοποίησή του στον κλάδο του τουρισμό, πέρα από αυτόν της ναυτιλίας, κάτι που εδώ και καιρό επιδιώκει.

Την ίδια στιγμή μια ευτυχή κατάληξη στις εν λόγω διαπραγματεύσεις θα δώσει και μια ανάσα στην Τεχνική Ολυμπιακή, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ζημιογόνα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία της. Να σημειωθεί ότι στις στα αποτελέσματα 6μήνου του 2019 η Τεχνική Ολυμπιακή εμφάνισε ζημιές προ φόρων 10,4 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών € 9,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2018 και κύκλο εργασιών 5,54 εκατ. ευρώ έναντι € 6,25 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου του 2018. Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 28 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 288 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις να εκτιμώνται στα 201 εκατ. ευρώ( 83 εκατ. ευρώ εξ αυτών ήταν αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις).